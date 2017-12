Troppo veloce ad una curva, Ape ribaltata a Borghetto: ferito conducente

Borghetto Santo Spirito. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Borghetto Santo Spirito: intorno alle 15:00, secondo quanto appreso, un’Ape si è ribaltata in via Marexiano. A causare il sinistro forse l’eccessiva velocità del mezzo, con il conducente che ad una curva ha perso il controllo finendo per capottarsi lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Borghetto e l’automedica del 118: fortunatamente il guidatore è uscito da solo dall’abitacolo e pare non abbia riportato gravi traumi o ferite.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari nei suoi confronti è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.