Vela: assegnati a Loano i campionati nazionali giovanili in doppio 2018

Loano. In occasione del consiglio federale di fine 2017, la commissione nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le manifestazioni Fiv del prossimo anno ha sottoposto al consiglio le sue valutazioni.

Le date e le località delle manifestazioni Fiv per il 2018 saranno le seguenti:

Campionati italiani classi olimpiche a Genova dal 21 al 25 marzo;

Coppa Primavela e campionati nazionali giovanili in singolo a Viareggio dal 25 agosto al 2 settembre;

Campionati nazionali giovanili in doppio a Loano dal 6 al 9 settembre.