Variazione prezzi 2018

A partire da Gennaio 2018 entreranno in vigore i nuovi prezzi per la libera balneazione presso il nostro impianto.

Oltre ad un lieve aumento per tutte le categorie di riferimento (residenti e non), non saranno più previste le agevolazioni riservate alle categorie:

-Associati Cral S. Corona e Piaggio

-Militari

-Dipendenti comunali.

Il diritto alla riduzione, che a questo punto varrà solo per i residenti nel comune di Loano, dovrà essere comprovato da un documento che ne attesti la residenza, in altro modo non potremmo applicare riduzione alcuna, il alcun caso.

Per qualsiasi info potete scrivere a dorianuoto2000loano@gmail.com