Trail running: Andrea Codda e Gabriella Lavezzo le “renne” più veloci nella notte di Cisano

Cisano sul Neva. La Asd Cisano 2.0 ha organizzato sabato 23 dicembre la terza edizione della Reindeer Night Run. La corsa si è svolta in notturna, con partenza da piazza Gollo, nel centro di Cisano sul Neva, alle ore 18,30.

La giornata è cominciata con musiche natalizie ed animazione per i bambini a cura di Giochiamo in Amicizia. Nel dopo gara polenta, panettone e vin brulé per tutti offerti da Cisano 2.0, Pro loco, Comitato Primo Maggio e gruppo Alpini di Cisano.

Dotati di lampada frontale, i 46 partecipanti hanno affrontato un percorso di 8 chilometri, con un dislivello positivo di 350 metri.

Il più rapido di tutti è stato il genovese Andrea Codda, vincitore in 39’58”. Seconda posizione, in 40’42”, per Alessandro Casasola. Terzo si è classificato Mourad Naoul in 41’29”.

Quarto è arrivato Marco Ghisolfo in 42’45”, quinto Alessandro Pizzo in 42’54”, sesto Sergio Pizzo in 43’29”, settimo Luca Dutto in 43’36”, ottavo Alessandro Pagliasso in 44’20”, nono Matteo Novaro in 45’17”, decimo Piero Binelli in 45’57”, undicesimo Cristiano Solandini in 47’27”, dodicesimo Francesco Sibelli in 47’28”, tredicesimo Maurizio Valente in 48’36”, quattordicesimo Marco Moretto in 49’50”, quindicesimo Massimiliano Nucera in 50’36” e via via tutti gli altri.

La gara femminile è stata vinta dall’albenganese Gabriella Lavezzo, sedicesima assoluta con il tempo di 51’24”. Seconda Carlotta Rei in 54’40”, terza Elena Chessa in 56’23”.

Quarto posto per Silvia Romagnoli in 1h02’10”, quinto per Morena Valdisserra in 1h05’48”, sesto per Lorenza Bove in 1h19’20”, settimo per Valeria Pardelli in 1h27’35” e a seguire le altre.