Finale Ligure. I Soci del Leo Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host hanno trascorso, come ogni anno, un pomeriggio presso l’Istituto Ruffini di Finale Ligure, organizzando la tradizionale tombola di Natale.

“Gli ospiti dell’Istituto attendono con grande trepidazione questo momento dell’anno! La tombola è un momento di ritrovo, di gioco, di spensieratezza. Si sono alternati ambi, terne, quaterne, cinquine e infine tombole con regali per tutti. I ragazzi volontari del Leo Club Finale Ligure, con un’età che va dai 12 ai 30 anni, che si adoperano nel sociale, ogni anno organizzano una serie di service nei confronti degli anziani, dei giovani e della comunità. Far parte di questa associazione significa poter aiutare, cercare di far fronte alle emergenze e ai bisogni sempre con il sorriso” spiegano dal Leo Club Finale.

A questa iniziativa ha partecipato il Socio Lions Massimiliano Corrado già Leo Advisor del Club. Beatrice Gambarelli, Presidente del Leo Club Finale Ligure Host, ha commentato così l’iniziativa: “Questo appuntamento è per noi molto sentito. Scalda il cuore poter trascorrere qualche ora lieta in compagnia degli ospiti della residenza. Anche solo un piccolo pensiero come regalare una stella di Natale rappresenta per ognuno di loro un dono importante. Per me e tutti i soci un loro sorriso è il miglior augurio di Natale, che possiamo ricevere! Quest’anno,poi, un’arzilla centenaria ci ha lasciato il suo messaggio: ‘Vivere semplicemente ed onestamente per vivere a lungo’. Grazie all’Istituto Ruffini, ai volontari ed a tutto il competente personale che svolge con grande passione e amore il proprio lavoro. Un abbraccio forte forte ai nostri ‘nonni’. Buone Feste a tutti!”.