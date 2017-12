Borghetto Santo Spirito. Grande festa oggi per la “Borghetto Christmas Walk, la “corsa dei Babbi Natale” che l’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa e l’associazione “Vivi Borghetto” hanno deciso di “regalare” alla cittadinanza ed ai turisti ospiti della città.

La cittadina rivierasca è stata invasa da una marea di Babbi Natale che con le loro “renne” hanno attraversato i punti più significativi di Borghetto, regalando una ventata di “colorata” allegria natalizia.

L’evento clou del calendario dei festeggiamenti natalizi della cittadina rivierasca ha suscitato interesse e curiosità. Lo spirito assolutamente leggero e goliardico dell’iniziativa è stato ampiamente riconosciuto dall’organizzazione che ha previsto l’opzione dell’iscrizione “di gruppo” con agevolazioni per chi voglia “iscriversi e camminare in compagnia”.

E’ stata una camminata aperta a tutti, adulti e bambini, partita da via Viglieri e terminata in piazza Libertà: ad attendere i partecipanti una gustosa merenda e la travolgente simpatia di Gianni Rossi, animatore del “Red carpet” del Festival di Sanremo.

Il percorso si è snodato nei punti più caratteristici della città, permettendo a tutti di “vivere” la magia natalizia con il proprio abito da Babbo Natale.

E a Natale non poteva mancare un pensiero per “aiutare gli altri” anche da parte della “Borghetto Christmas Walk”: in piazza Libertà è stato possibile acquistare una speciale pianta natalizia e il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto per l’acquisto di materiale ludico-didattico per l’asilo comunale di Borghetto.