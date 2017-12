Stasera a Savona: MGZ DjSet – Il Natale Su Burulandia at Raindogs House

Raindogs House/Officine Solimano/Secondo piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Domenica 24 Dicembre ore 22

MGZ DjSet – Il Natale su Burulandia!



ingresso gratuito con tessera arci

DjSet Extragalattico !!! Brindisi di Natale e Nuovo Anno !!! L’Esclusiva occasione per regalarsi il prezioso bigliettino con le Buru-Previsioni di MGZ per il 2018 (dopo NON VALE… chi non si presenta cicca cicca) !!! Regalini, caramelle, renne, stelle ed alberelli !!! Danze aliene e balletti terrestri !!! Una Festa davvero burubina per stare bene bene bene dalla sera alla mattina !!!

Prendi anche tu l’Astronave su e giù !!!

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1….. Evviva Evviva Evvivaaa !!!