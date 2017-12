Stasera al Messico & Nuvole di Albenga: JSTAR From London (Uk) for Rock\'n\'Roll Robots Soundsystem

Sabato 30 dicembre 2017 // dalle ore 22.00

Rock’n’Roll Robots presents a very special soundsystem night w/

JSTAR from LONDON (Uk)

Suoni in levare e sapori street bass mescolando reggae, hiphop, tropical & drum’n’bass. In arrivo da Notting Hill un’ icona della scena Londinese, JSTAR. Centinaia di show in giro per il mondo e un importante lavoro in studio con la sua etichetta gli hanno fatto guadagnare un posto nell olimpo degli artisti UK. Riconosciuto come Re dei Mash-up e dei Reggae Rmx, il suo ventaglio da produttore è davvero ampio e tocca etichette come la Acid Jazz fino a collaborazioni con artisti come Madness e Maior Lazer, di cui è stato manager per i primi 6 anni.

Sarebbe lunghissimo elencare tutti gli artisti con cui ha collaborato, da Norman Jay a Diplo, passando per David Rodigan e Grand Master Flash.

“… always good to have a JSTAR moment… like it.”

-Daddy G (Massive Attack)

“JSTAR is an original don. Early Dj that helped inspire the Major Lazer crew! Bad man!”

-Diplo

“the JSTAR touch works for me everytime!’

-DJ Andy Smith (Portishead)

Opening act by DJ REBEL from DJ’S CHOICE Roma + MA NU!

Evento C/o ARCI Messico & Nuvole Albenga, Via Piave 120, Albenga // Ingresso con Tessera Arci // info +39 339 77 11 399