Spotorno. Domani, giovedì 28 dicembre, a Spotorno si terrà la tradizionale Lanternata tra i presepi. L’appuntamento è presso la Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata (Via Garibaldi) alle 18. La Lanternata si svolgerà tra le vie del paese, alla scoperta dei presepi, con l’accompagnamento musicale del “Raffaele Kohler Swing Trio”.

Raffaele Kohler, trombettista delle notti bohémien milanesi, ha coinvolto in questa band i più stravaganti musicisti della scena musicale milanese. Con la loro musica porteranno i partecipanti a New Orleans omaggiando il grande Louis Armstrong, in Francia interpretando i brani manouche di Django Reinhardt e le canzoni di Charles Trenet per poi tornare in Italia cantando brani di Fred Buscaglione, Fred Bongusto e Domenico Modugno a ritmo di swing.

Questo l’itinerario della Lanternata: ore 18 ritrovo davanti la Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata (Via Garibaldi); ore 18,30 visita presepe n° 1 interno Chiesa – partenza; presepe n° 2 Teatro Castello – direzione Vico Caracciolo; presepe n° 3 via XXV Aprile – direzione Piazza Colombo – Piazza della Vittoria; presepe n° 4 Giardini Centrali; presepe n° 5 Vico Albini (sede Associazione Il Melograno) – direzione via Garibaldi; presepe n° 6 Via Venezia presso Croce Bianca e ristoro con cioccolata calda; proseguo in Viale Europa direzione Via Verdi; presepe n° 7 Via Verdi presso Opera Pia – direzione Salita Santa Caterina; presepe n° 8 Oratorio Santa Caterina – direzione Via Demaestri; scoprimento targa sulla casa natale dell’eroe garibaldino Francesco Demaestri con aperitivo offerto da Associazione Pontorno; Punto di ristoro al Monte; Rientro e ristoro finale presso il Centro Sociale Anziani – Parco Monticello.

La Lanternata si svolgerà anche in caso di pioggia. L’organizzazione è a cura della Rete della Solidarietà e del Comune di Spotorno.