Spaccio a due minorenni, resta in carcere il 21enne carcarese arrestato dai carabinieri

Cairo Montenotte. Resta in carcere il ventunenne di Carcare, Alessandro Turrisi, arrestato la vigilia di Natale con l’accusa di aver ceduto circa di grammi di hashish a due minorenni. A deciderlo è stato il gip Fiorenza Giorgi che ieri mattina lo ha interrogato per la convalida di arresto ed ha confermato per lui la misura cautelare in carcere.

A mettere le manette ai polsi a Turrisi sono stati i carabinieri della compagnia di Cairo che lo hanno sorpreso a cedere lo stupefacente ai due giovanissimi acquirenti (a loro volta denunciati alla procura per i minori di Genova).

Nella successiva perquisizione a casa del ventunenne i militari avevano trovato altri trenta grammi di hashish e due bilancini di precisione, oltre che al materiale presumibilmente utilizzato per tagliare e confezionare le dosi.