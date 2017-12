Il sindaco Pignocca traccia la rotta per il 2018: “Al lavoro per una Loano sempre più bella e appetibile”

Loano. Tanti interventi e manifestazioni per rendere la città sempre più bella ed appetibile. E’ questa la “dichiarazione di intenti” del sindaco Luigi Pignocca a pochi giorni dalla fine del 2017 e in vista dell’inizio del nuovo anno.

“Il 2018 ci vedrà impegnati su diversi fronti e molti progetti – spiega il primo cittadino loanese – A cominciare da quello per il rifacimento della passeggiata di ponente, un importante intervento che ci consentirà finalmente di ultimare il restyling del nostro fronte mare. Il nostro obiettivo è avere una città che sia sempre all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini e turisti”.

Ma il 2018 sarà anche “il primo anno dell’imposta di soggiorno (puntualizzo sempre perché un’imposta è una cosa diversa rispetto ad una tassa). E’ qualcosa che abbiamo chiesto e che stiamo chiedendo ai nostri tanti turisti per cercare di offrire loro una città sempre più appetibile. Dal nostor punto di vista, una città che sia sempre più accogliente e ricca di manifestazioni è il biglietto da visita più importante”.

E in questo senso la fine del 2017 e l’inizio del 2018 non tradiranno le aspettative: “Invito tutti i loanesi ed i turisti a partecipare alla grande festa in piazza Italia con ‘Lo Zoo di 105’ la notte di Capodanno e poi, il primo gennaio, al tradizionale spettacolo pirotecnico dal molo Kursaal”.