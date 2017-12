Shopping, il 5 gennaio scattano i saldi

Savona. Il 5 gennaio in Liguria partono i saldi, un appuntamento importante per i clienti e per i commercianti. “Le vendite natalizie hanno mantenuto le aspettative prefissate leggermente spostato il budget di spesa ma tutti hanno fatto i regali di Natale” spiega il presidente di Federmoda della provincia di Savona Donata Gavazza.

“L’apertura degli sconti sarà dal 20% a salire, ma non oltre il 50%” precisa il presidente di Federmoda che lancia anche un appello a “continuare ad acquistare nei negozi del territorio per creare un rapporto di fiducia con un commerciante della città”.

“Aiuta a mantenere accesa una luce ed avrete un amico in piu” conclude Gavazza che ringrazia anche tutti i commercianti che fanno parte di Confcommercio e Federmoda Italia.