Sgravi per chi recupera beni culturali: via libera in Regione ad “art bonus”

Regione. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Luca Garibaldi (Pd) che impegna la giunta a valutare nel primo provvedimento utile l’inserimento di “Art Bonus” regionale, un’agevolazione fiscale che consiste in un credito sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di progetti per la promozione culturale o per l’organizzazione di attività culturali.

“L’art bonus prevede sgravi fiscali (e più precisamente la riduzione dell’Irap) per i privati che investono nel recupero dei beni culturali sul nostro territorio. Accogliamo con soddisfazione la disponibilità della Giunta a lavorare su questa nostra proposta, che segue già una buona pratica attiva a livello nazionale” spiegano dal gruppo Pd in Regione Liguria.

“In questo modo si riuscirà a valorizzare il territorio e il nostro patrimonio artistico” concludono i consiglieri regionali del Pd.