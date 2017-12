Savona. Non arriva la quarta vittoria consecutiva per la Cestistica Savonese. Le biancoverdi, dopo ben undici ore di viaggio, sono costrette a cedere alla formazione di Campobasso nonostante una gara combattuta e piacevole.

Primo canestro della partita delle savonesi, che devono però subito dopo cedere alla reazione delle padrone di casa che in breve si portano sul più 9. Le ragazze delle presidentessa Oggero però non mollano e ad un minuto dalla fine del quarto si riportano a ridosso delle avversarie sul meno 4. Due errori consecutivi in attacco non permettono di impattare ed il punteggio di fine tempo recita 18-12 per le molisane.

Le ospiti non si perdono d’animo ed iniziano la seconda frazione forte, mangiando qualche punticino alle ragazze di coach Sabatelli. Cinque minuti di buio riportano le liguri sotto di 12 lunghezze ed il quarto si chiude sul 32-23.

Al rientro dall’intervallo lungo le ragazze di coach Pollari lottano e mettono in difficoltà le padrone di casa. Gioco più rapido e difesa più attenta permettono a metà quarto di ridurre le distanze e le biancoverdi si portano a 3 sole lunghezze di svantaggio (36-33). Una bomba sulla sirena di Di Gregorio sembra spezzare le gambe alle liguri che però rispondono anch’esse con l’artiglieria pesante con Aleo. Le savonesi vincono il tempo di 2 ma la terza frazione va in archivio con la Magnolia comunque in vantaggio, sul punteggio di 45 a 38.

Ultima frazione di gioco con la partita ancora viva ed aperta. Di Gregorio colpisce ancora con una tripla, la sua quinta, ma Savona prova ancora a reagire. Per la grande voglia di rimontare le biancoverdi perdono qualche pallone di troppo ed alla fine non riescono più a trovare la via del canestro, così l’incontro scivola via nelle mani di Campobasso.

Il tabellone a fine gara mostra il punteggio di 63-51 e sono le padrone di casa a farsi un bel regalo per trascorrere al meglio la sosta festiva.

Un vero peccato per le savonesi, perché con una maggior precisione al tiro avrebbero potuto giocarsela sino alla fine: 17 su 47, ovvero il 36%, da due e 3 su 14, ovvero il 21%, da tre sono le basse percentuali delle liguri.

Ora la pausa, con un bottino di 10 punti in classifica. Poi le biancoverdi riprenderanno gli allenamenti pensando al Faenza, attualmente a quota 12 in classifica, che incontreranno nella prima gara del 2018 domenica 7 gennaio alle ore 18 al PalaPagnini. In caso di vittoria le savonesi aggancerebbero le romagnole, facendo un ulteriore passo avanti in classifica ed in chiave salvezza.

Il tabellino:

La Molisana Magnolia Campobasso – Cestistica Savonese 63-51

(Parziali: 18-12; 32-23; 45-38)

La Molisana Magnolia Campobasso: Di Gregorio 22, Dzinic 15, De Pasquale 7, Alesiani 5, Di Costanzo 4, Dentamaro 4, Ciavarella, Reani, A. Pompei, Landolfi, Corsetti ne. All. Sabatelli.

Cestistica Savonese: Skiadopoulou 14, Aleo 13, Tosi 10, Zanetti 9, Penz 4, Villa 1, Sansalone, Bianconi, Guilavogui, Roncallo. All. Pollari, ass. Napoli.

Arbitri: Nonna (Casamassima) e Leggiero (Lecce).