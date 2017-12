“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente.

Senza Natale

Per chi non ha capanna né stella, ma solo acqua che inghiotte

A tutti quei bimbi che non la trovano una mangiatoia.

Non trovano una grotta

e non trovano un fiato caldo a riscaldare i piedini.

A tutti quei genitori che l’ospitalità non la trovano,

nessuna stella cometa a indicare il cammino

nessuna guida

nemmeno un pastorello in visita,

niente pane, niente latte,

solo acqua che inghiotte.

Ognuno di noi potrebbe essere Presepe.

Ognuno di noi potrebbe essere accoglienza.

E invece spesso siamo solo acqua nera che inghiotte.

Buon Natale.

