Quiliano. Sabato 23 dicembre si sono disputati i primi due recuperi della nona giornata del girone B di Seconda Categoria. Il resto del programma si svolgerà domenica 7 gennaio.

Entrambe le partite si sono giocate in impianti differenti da quelli delle società di casa, perché i terreni di Millesimo e Plodio non erano praticabili.

Al Picasso di Quiliano il Millesimo, in campo da capolista, ha pareggiato 0 a 0 con il Priamar. In questa stagione è la seconda volta che l’attacco dei giallorossi viene tenuto a secco; in precedenza c’era riuscito solamente il Plodio.

La squadra allenata da Edy Amendola ha giocato con D. Rabellino, Bove, De Madre, Protelli, Franco, Sismondi, L. Negro, Arena (Roveta), Peirone, Ciravegna, M. Fracchia (Raimondo).

Il Priamar guidato da Dario Roso ha schierato Ciampà, Cyrbja, Marrapodi, Cosce (Scarcelli), Dalpiaz, Dorindo, Porta (Pellizzari), Canu, Giangrasso, Pensa, Coratella.

Il Plodio ha saputo immediatamente approfittarne e, vincendo 1 a 0 la partita con la Nolese giocata a Cairo, si è riportato in vetta, aggiudicandosi il platonico titolo di campione d’inverno. I biancoblù hanno segnato il gol vittoria con Resio intorno alla metà del primo tempo.

Mister Massimiliano Brignone ha mandato in campo Lussi, Briano, Sanna, Beltramo, Porcu, Gallesio, A. Hublina, Bayi, Resio (Paganelli), Spahiu, Spinardi (Ciappellano).

I biancorossi condotti da Gerardo Magalino hanno giocato con Grosso, Martino, Baschirotto (Paonessa), Gaudino, Lavagna, Albano (Fiorito), Barkaj, Usai, Acunzo, Porsenna, Meligrana.