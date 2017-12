Savona. Stava andando da Savona verso Vado Ligure sulla superstrada, quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail sul lato della direzione di marcia, rimbalzando poi sul lato opposto della carreggiata dove ha picchiato ancora contro la protezione stradale, finendo infine la sua corsa a 100 metri dal primo e violento impatto.

E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 15 e 30: solo per un caso fortuito nel doppio scontro contro il guard rail non sono stati coinvolti altri veicoli. Il conducente non è rimasto ferito, ma l’auto, una Jaguar, modello F-Type, è stata gravemente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Savona, che stanno svolgendo i rilievi e gli accertamenti sul sinistro stradale: secondo quanto appreso l’auto viaggiava a velocità sostenuta per il tratto di strada, con la perdita di controllo del mezzo e la successiva carambola.

Al vaglio dei vigili urbani anche la posizione dell’uomo alla guida del Jaguar.