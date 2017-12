Savonese morto in Thailandia, incredulità e sgomento degli amici: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Savona. Incredulità, sgomento, commozione… Sono i sentimenti degli amici di Giovanni Spatafora, il savonese 60enne morto in Thailandia in un incidente stradale, deceduto dopo una caduta dalla moto-taxi che lo stava trasportando in giro per Phuket. L’uomo, un massaggiatore thai e shiatzu, si trovava nel Paese asiatico dalla fine di novembre e tra qualche giorno sarebbe dovuto rientrare in Italia.

“Caro amico sono senza parole riposa in pace”, “Notizia incredibile… Ci hai lasciato per fare un viaggio e noi tutti ti accompagneremo, sempre col tuo sorriso sempre vivo nella nostra mente… Un abbraccio a Salvatore e a chi come me non lo dimentica… Sempre vivo nei nostri cuori…”. Queste le prime reazioni sul profilo Facebook di Giovanni Spatafora pubblicate dagli amici del 60enne savonese, che proprio tramite i social stavano seguendo il suo lungo e atteso viaggio-lavoro in Thailandia.

"Che la terra ti sia lieve… Riposa in Pace ovunque tu sia". E ancora: "Riposa amico… sei stato un esempio da seguire", altri commenti su Facebook.

Secondo una prima ricostruzione sul sinistro fatale, il 60 enne savonese stava viaggiando una moto-taxi quando il conducente ha sbandato improvvisamente, perdendo il controllo del mezzo: Giovanni Spatafora è caduto andando a sbattere contro un muretto. Stando a quanto riferito sull’accaduto a provocare il decesso praticamente immediato dell’uomo è stata la profonda ferita alla testa.

Ora, mentre si dovrà far piena luce sulle cause e la dinamica esatta dell’incidente mortale, la salma di Giovanni Spatafora rimane all’obitorio dell’ospedale di Phuket, in attesa di completare le indagini e quindi dare via libera alle pratiche per il ritorno in Italia.

L’ultimo video postato da Giovanni Spatafora prima del fatale incidente: