Savona, nella galleria del Priamar la mostra delle scienze nautiche: ok della giunta

Savona. Una mostra permanente delle scienze nautiche nella galleria della Fortezza del Priamar. La giunta comunale di Savona ha dato la propria approvazione alla delibera proposta dal sindaco Ilaria Caprioglio, relativa alla “Concessione in comodato d’uso gratuito all’istituto di istruzione secondaria superiore ‘Ferraris Pancaldo’ di un locale espositivo nella galleria del Priamar, per la valorizzazione e la promozione della ‘Mostra permanente delle scienze nautiche’”.

All’interno dell’ex sede storica dell’istituto nautico “Leon Pancaldo” di piazza Cavallotti è stata allestita una mostra permanente, suddivisa in varie sezioni, con cimeli e attrezzature nautiche di anni di marineria savonese, oltre al planetario ancora in funzione. A seguito di incontri tra l’amministrazione, l’istituto ha espresso la volontà di promuovere e far conoscere all’esterno il patrimonio a disposizione, esponendo al pubblico una selezione degli oggetti nautici facenti parte dell’esposizione principale in uno spazio adeguato e accessibile a tutti. Lo spazio potrà ospitare anche eventi e iniziative promosse anche attraverso l’associazione “Amici del Nautico”.

“Un passo in avanti nel nostro progetto di rilancio della Fortezza, che procede come da programmi e sta prendendo forma con il potenziamento delle strutture espositive – commenta il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – La mostra è un importante patrimonio culturale e scientifico per la città, merita di essere valorizzata e di essere esposta in un palcoscenico d’eccellenza come il Priamar, così che migliaia di turisti e visitatori possano ammirarla. Ringraziamo la dirigenza dell’istituto Ferraris-Pancaldo e l’associazione Amici del Nautico per la collaborazione e per il lavoro di squadra messo in campo per sviluppare la vocazione turistica e culturale di Savona”.