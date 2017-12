Sassello. L’iniziativa dei presepi “Dietro la finestra” a Sassello compie in questo Natale i suoi primi dieci anni. Partita quale stimolo in più per visitare il centro storico sassellese e le sue numerose frazioni, l’idea dell’associazione “Amici del Sassello” (che ha in gestione biblioteca e museo, oltre la redazione del bimestrale La Voce del Sassello) ha ormai coinvolto l’intera cittadinanza.

Sono oltre un centinaio infatti i presepi allestiti in questi giorni alle finestre del centro della valle Erro: una mostra, alla quale viene coinvolta senza alcuna competizione l’intera popolazione (basta esporre anche una sola statuina), che accompagna il visitatore lungo i vicoli e le viuzze del borgo, un’occasione per ammirare i palazzi settecenteschi e le facciate ridipinte negli ultimi vent’anni.

“Sarà difficile raggiungere il record di presepi del 2014, ben 139 (2013-125, 2015-132, 2016-137), alcuni sono ancora in allestimento poiché molti proprietari delle seconde case arriveranno per Santo Stefano, però la soddisfazione per gli Amici del Sassello è tanta, un successo che arriva nel 52° anno di vita sociale” affermano.