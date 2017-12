Sanità, l’assessore Viale: “Risposta efficace del sistema di emergenza a Natale”

Liguria. “Anche nel giorno di Natale il sistema regionale dei Pronto soccorso ha risposto efficacemente alle richieste dei cittadini. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti i medici, infermieri, tecnici e al personale dei servizi legati all’emergenza: a tutti loro auguro in buon Natale, consapevole che grazie al loro lavoro e al loro impegno questa ricorrenza è stata e sarà più serena per tutti i cittadini”. Questo il messaggio rivolto dalla vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale agli operatori dei Pronto soccorso che, grazie anche al Piano predisposto da Regione insieme ad Alisa e con il prezioso supporto del Diar – Dipartimento interaziendale regionale dell’emergenza-urgenza, stanno garantendo la tenuta del sistema, facendo fronte al maggiore afflusso caratteristico di queste giornate consecutive di festa.

L’assessore Viale rinnova quindi l’invito ai cittadini “in caso di necessità a consultare in prima battuta il servizio di continuità assistenziale (o guardia medica) che è stato potenziato per queste festività, oppure i medici di famiglia che risultino reperibili, recandosi al Pronto soccorso solo in caso di emergenza”.

I dati relativi all’afflusso di pazienti nelle giornate del 24 dicembre e del 25 dicembre mostrano che per la Asl 2 e gli ospedali del savonese non si è verificato alcun problema di posti letto. I passaggi in pronto soccorso sono stati regolari.