Andora. Il presepe sulla spiaggia di Andora sta avendo molto successo. Riccardo Gagliolo, forte difensore del Parma originario proprio di Andora, è rappresentato da una sagoma del presepe che va ad aggiungersi alle altre già presenti sulla sabbia andorese.

Una simpatica iniziativa che testimonia ancora una volta il grande affetto che la comunità della cittadina in provincia di Savona ha nei confronti di uno dei suoi simboli in giro per l’Italia.

Foto 3 di 5









Il calciatore, ex tra le altre squadre di Pro Imperia e Sanremese, ha infatti già giocato in Serie A con il Carpi e sta ben figurando con la maglia del Parma, attualmente quinta forza del campionato di Serie B.

Foto di Gianni Pastorino.