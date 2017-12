Saggio di Natale per l\' A.S.D. Arte Ginnastica

A Finale Ligure la magia del Natale: L’ A.S.D. ArteGinnastica, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., festeggia con le proprie ginnaste il suo secondo saggio. In una palestra gremita di spettatori e di bambine, in un’atmosfera serena si sono alternate esibizioni di esercizi tecnici con altre di esrcizi coreografici.

Concludiamo così questo anno ricco di soddisfazioni per far posto ad un 2018, che sarà invece intenso di impegni. Auguriamo un buon anno e un felicissimo anno nuovo a tutte le giovani atlete dell’ A.S.D. ArteGinnastica che ci hanno regalato questo bel pomeriggio, e a tutta la Polisportiva del Finale in genere, che ci è stata vicino e ci ha supportato in ogni nostra esigenza.

Non ultimo, ringraziamo il comune di Finale Ligure nella persona dell’Assessore allo Sport Claudio Casanova per le iniziative sportive che sempre più coinvolgono giovani nuovi atleti.