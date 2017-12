Finale Ligure. La ASD RunRivieraRun organizzerà due appuntamenti per dare l’occasione gli appassionati di corsa e camminata sportiva di finire il 2017 ed iniziare il 2018 correndo ed in salute nel pieno rispetto del progetto sociale dell’associazione Socializzazione e Benessere.

Si tratta di due allenamenti per tutte le persone e a diverse andature. Due nuovi appuntamenti per finire il 2017 ed iniziare il 2018 insieme ed in allegria con due allenamenti di gruppo, senza tempo e senza classifiche.

Foto 2 di 2



Domani, sabato 30 dicembre alle ore 15,30, si terrà la CastelRun, allenamento di gruppo di circa 5 chilometri con partenza e arrivo dalla fortezza di Castelfranco a Finale Ligure.

Seguirà merenda offerta dai gestori di Castelfranco. Iscrizioni a partire dalle ore 14,30 a Castelfranco. Durante il pomeriggio caccia al tesoro, concerti e visite alla fortezza.

Lunedì 1 gennaio torna la Chicchiricchi Run di inizio anno a Pietra Ligure con partenza alle ore 8,30 e arrivo dal Bar Bagni Giardino sul lungomare XX Settembre.

Per runners 8 chilometri, per walkers 6 chilometri, fino alla Marina di Loano e ritorno.

Iscrizioni a partire dalle 7,30 presso il Bar Bagni Giardino. Seguiranno colazione e premi ad estrazione.

Entrambi gli allenamenti, aperti a tutti e ad offerta libera, fanno parte del progetto Socializzazione e Benessere dell’ASD RunRivieraRun.