Varazze. Nuova segnalazione arrivata alla nostra redazione su un raid vandalico avvenuto nella notte tra il 14 e il 25 dicembre in una via del centro varazzino, presa di mira dai “vandali di Natale”. Secondo quanto appreso, ignoti hanno danneggiato con calci e pugni alcuni specchietti delle auto in sosta.

Per i proprietari dei mezzi parcheggiati la brutta sorpresa il mattino seguente, il giorno di Natale. Tra l’altro, secondo quanto appeso, non sarebbe la prima volta che si verificano episodi del genere nella stessa zona, con altri danneggiamenti che sarebbero avvenuti una ventina di giorni fa.

Foto 2 di 2



Il fatto è stato segnalato da alcuni proprietari delle auto ai vigili urbani di Varazze, tuttavia pare che nella zona non ci siano telecamere e per questo sarà difficile individuare i responsabili del gesto: “Il danno è di 190 euro a specchietto, per quello che mi riguarda…” racconta uno dei cittadini colpiti dal raid notturno.