Una raccolta di cibo per gli ospiti del canile di Enesi: l’iniziativa del Progetto Amici Animali

Alassio. “La befana al canile”. E’ questo il nome dell’iniziativa promossa per la prima volta dal Progetto Amici Animali della P.A. Croce Bianca di Alassio per aiutare gli ospiti del canile.

Il gruppo di volontari, formatosi nel 2014, ha sempre teso la mano, oltre che alle colonie feline, anche ad Associazioni che istituzionalmente si occupano di cani. Per questo, a partire dal 2018, ha pensato di istituire come iniziativa annuale “la befana al canile”.

Da oggi fino al 05 gennaio 2018 presso alcuni punti di raccolta sarà possibile portare un contributo in cibo (esclusivamente umido e non crocchette) per cani. “L’intero raccolto verrà donato ai colleghi Volontari dell’Enpa che gestiscono il canile di Enesi della vicina Albenga proprio in concomitanza dell’epifania” spiegano i responsabili del progetto Amici Animali della Croce Bianca di Alassio.

Questo l’elenco dei punti di raccolta: P.A. Croce Bianca, via priv. Croce Bianca 5, Alassio (ove già presente il PappaPoint); “Il Baretto” di Cristina e G.Paolo, viale Gibb, Alassio; “a bitega du Zepin”, via Neghelli (Fenarina), Alassio.