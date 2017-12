Quiliano, finanziato dal Governo il progetto di recupero di Villa Maria

Quiliano. Villa Maria a Quiliano sarà restaurata nel 2018. E’ questa la buona notizia che, questa mattina, è stata confermata dall’amministrazione quilianese.

“Nel maggio 2016 il Governo ha messo a disposizione 150 milioni di Euro per il recupero di beni culturali di particolare pregio. Il Comune di Quiliano ha ritenuto di partecipare a tale bando indicando Villa Maria quale luogo culturale di pregio da recuperare e da restituire alla Comunità Quilianese presentando un progetto globale di restauro dell’edificio, del giardino circostante e del risseau esistente” spiegano dal Comune.

Su 7540 luoghi proposti ne sono stati ammessi a finanziamento 273 tra cui proprio Villa Maria: “Il progetto di recupero di Villa Maria è stato approvato e finanziato per un importo di Euro 1.202.500,00. Siamo felici di chiudere il 2017 con una bella notizia per

l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto per la comunità quilianese” concludono dal Comune di Quiliano.