Pietra Ligure. La nuova piazza Vittorio Emanuele nel centro di Pietra Ligure è pronta e sabato 30 dicembre, alle ore 11 e 30, è prevista l’inaugurazione alla presenza del sindaco Dario Valeriani. Iniziati a fine settembre, l’intervento è stato completato nei tempi previsti e la piazza torna finalmente ai pietresi.

I lavori sono costati circa 230 mila euro e il restyling della piazza era stata al centro di non poche polemiche politiche, con la minoranza che aveva condotto una dura battaglia e fatto ben due iniziative pubbliche per contrastare il progetto e la sua attuazione: “Credo che i fatti parlino da soli…” sottolinea il primo cittadino pietrese. “Un nuova piazza più moderna e più funzionale, con una bella pavimentazione e nuovi arredi e senza barriere architettoniche, insomma un restyling davvero importante per la nostra cittadina”.

di 15 Galleria fotografica Il cantiere di piazza Vittorio Emanuele a Pietra Ligure









“Inoltre, con la chiusura al traffico di via Chiazzari completeremo la piena pedonalizzazione del centro storico pietrese, proseguendo sulla linea delle precedenti amministrazioni. Mi pare che anche chi era scettico sull’opera, a lavori finiti si sia dovuto ricredere” aggiunge ancora il sindaco Valeriani, pronto al taglio del nastro della piazza restaurata.

“Sono convinto che la nuova piazza darà un valore aggiunto significativo a tutto il centro di Pietra Ligure, commercianti, abitanti e residenti non potranno che trovare giovamento dai lavori di ristrutturazione, finiti secondo il crono-programma stabilito” conclude Valeriani.

Il giorno dopo, invece, domenica 31 dicembre, sarà la volta della nuova piazza del Soccorso, altra zona soggetta ad lungo intervento di riqualificazione urbanistica: la piazza sarà intitolata a Padre Cristoforo (il primo parroco della chiesa del Soccorso).