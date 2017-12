Pietra Ligure. Dopo il “taglio del nastro”, ieri mattina, della “nuova” piazza Vittorio Emanuele II, questa mattina a Pietra Ligure è stata inaugurata la piazza antistante alla chiesa del Soccorso, che è stata intitolata al primo storico parroco padre Cristoforo Boccardo.

“E’ un’opera attesa da quasi trent’anni – ha commentato nei giorni scorsi il sindaco Dario Valeriani – e, grazie alla forte accelerazione che abbiamo voluto dare alla complessa operazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico attuativo, possiamo finalmente consegnare al levante pietrese un’ampia area di ritrovo e socializzazione che prima non aveva”.

Se la nuova piazza è completata, però, la nuova viabilità ancora non lo è: se in futuro infatti piazza Boccardo dovrà essere interamente pedonale, in questa prima fase il tratto davanti alla chiesa continuerà ad essere aperto al transito veicolare fino a quando la strada a monte, via don Maglio (una strada privata oggi a senso unico da via San Francesco a via Morelli) non sarà allargata per permettere il transito a due corsie.

Un aspetto, questo, che insieme ad altri è stato duramente contestato ieri da Mario Carrara della Lista Civica dei Pietresi. Valeriani spiega così la decisione: “Il nuovo assetto viario della zona, ancora provvisorio almeno fino a quando non si definirà la questione dell’allargamento di via don Maglio, consentirà di fare venire meno gli inevitabili disagi insorti durante la fase di esecuzione dei lavori a causa della presenza del cantiere”.

“Sia questa piazza che il restyling di piazza Vittorio Emanuele II hanno richiesto grande impegno all’amministrazione comunale – ha concluso Valeriani – e poterle vedere compiute, nella loro bellezza estetica e funzionale, ci riempie tutti di grande orgoglio e soddisfazione”.