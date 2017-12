Pietra Ligure. Si è corsa questa mattina a Pietra Ligure la tradizionale Camminata dei Tre Colli, organizzata con successo dalla ASD Runners Loano.

Confermato l’ormai collaudato tragitto: i podisti sono partiti alle ore 9,30 dal centro cittadino, piazza San Nicolò, sono saliti fino a raggiungere il borgo di Ranzi, per poi ridiscendere, rientrare nel centro storico attraverso il sottopassaggio e giungere all’arrivo in piazza La Pietra. Distanza percorsa: 9,55 chilometri.

Nutrita la partecipazione: 150 i partenti, con tanti atleti della zona e un buon numero di turisti, lombardi e piemontesi. Il più veloce di tutti è stato un atleta della zona, il finalese Gabriele Tonon, vincitore con il tempo di 35’58” con ampio margine sugli avversari. Seconda posizione per Silvio Gambetta della Boggeri Arquata in 38’48”, terzo Fabrizio Fattor dell’Albenga Runners in 39’42”.

A seguire, 4° Bruno Guadagnini (Podistica Savonese) 40’04”, 5° Giovanni Pesce (runcard) 40’04”, 6° Stefano Aicardi (Albenga Runners) 40’19”, 7° Simone Aicardi (Val Maremola Team) 40’34”, 8° Simone Delmonte (RunRivieraRun) 40’35”, 9° Danilo Cinarelli (Città di Genova) 40’39”, 10° Marco Grosso (Atletica Fossano) 40’41”, 11° Antonio Scarlata (Cambiaso Risso) 40’47”, 12° Marco Miglio (RunRivieraRun) 41’21”, 13° Diego Sistro (Tapporosso) 41’47”, 14° Alessandro Aonzo (libero) 41’55”, 15° Lorenzo Conterno (Cambiaso Risso) 42’01”, 16° Fabio Zanchi (Cisano 2.0) 42’14”, 17° Marco Ghisolfo (Albenga Runners) 42’16”, 18° Alessandro Sciarrone (Cus Pro Patria) 43’04”, 19° Daniele Caronelli (Verde Pisello Group) 43’04”, 20° Stefano Sclavo (Valtanaro) 43’05”, 21° Stefano Borin (Valtanaro) 43’10”, 22° Fabio Guerrini (Maremontana) 43’13”, 23° Marco Launo (Atletica Cairo) 43’51”, 24° Andrea Verderame (Atletica Run Finale) 44’04”.

Al 25° posto assoluto si è piazzata Clara Rivera dell’Atletica Cairo, vincitrice della gara femminile, prima tra le 46 donne in gara con il tempo di 44’09”. Seconda, a soli 20″ di distanza, Michela Ferrero (Valtanaro) in 44’29”, 26ª assoluta. Completa il podio femminile Alice Nattero (Albenga Runners), 36ª in 45’26”.

Seguono: quarta Angiola Conte (Atletica Trevi), 45ª in 47’45”, quinta Serena Piganzoli (Sport Race Valtellina), 52ª in 48’46”, sesta Chiara Amerio (RunRivieraRun), 58ª in 49’33”, settima Denise Dutto (Runners Loano), 59ª in 49’43”, ottava Romana Zinola (Atletica Cairo), 65ª in 50’16”, nona Emanuela Manzoli (Valetudo Running), 69ª in 51’20”, decima Margherita Raineri (Gau), 70ª in 51’31”, undicesima Nella Andronaco (Runners Loano), 74ª in 51’41”.

Gli organizzatori hanno premiato i primi classificati di otto categorie anagrafiche.

Nella categoria 18-39 maschile primo Gabriele Tonon, secondo Simone Delmonte, terzo Marco Grosso, quarto Diego Sistro.

Nella categoria 40-49 maschile primo Silvio Gambetta, secondo Giovanni Pesce, terzo Stefano Aicardi, quarto Simone Aicardi.

Nella categoria 50-59 maschile primo Fabrizio Fattor, secondo Antonio Scarlata, terzo Marco Launo, quarto Maurizio Valenti (Albenga Runners, 45’21”).

Nella categoria 60 e oltre maschile primo Bruno Guadagnini, secondo Maurizio Lorenzini (Zeloforamagno, 48’17”), terzo Benedetto Trucco (Podistica Savonese, 48’58”), quarto Giuseppe Falletta (Atletica Ceriale, 50’12”).

Nella categoria 18-39 femminile prima Michela Ferrero, seconda Alice Nattero, terza Serena Piganzoli, quarta Chiara Amerio.

Nella categoria 40-49 femminile prima Clara Rivera, seconda Denise Dutto, terza Romana Zinola, quarta Emanuela Manzoli.

Nella categoria 50-59 femminile prima Angiola Conte, seconda Eleonora Mauri (Runners Loano, 55’15”), terza Laura Vittonetto (Runners Loano, 56’11”), quarta Barbara Zolia (Ul gir de Munt, 1h11’11”).

Nella categoria 60 e oltre femminile prima Margherita Raineri, seconda Silvana Gavioli (Atletica Cairo, 58’41”), terza Andreina Rusca (Podistica Savonese, 1h04’22”), quarta Franca Braccini (Brancaleone, 1h37’18”).