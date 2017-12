Il Pd finalese accusa: “Lega e cdx vogliono peggiorare la sanità per costringenrci ad andare in strutture private”

Finale Ligure. “La Lega e il centrodestra che guidano la Regione Liguria proseguono nell’opera di miglioramento della sanità.

Privatizzano l’ospedale di Albenga e di Cairo e ora si apprestano a chiudere i centri comunali di prenotazione e prelievi. A rischio concreto di chiusura Finale Salute. La logica è risparmiare soldi, ma la verità è che si vuole peggiorare il sistema sanitario e costringere i cittadini a rivolgersi alle strutture private oppure a rinunciare a curarsi”. E’ l’accusa avanzata dal Pd finalese, dopo che sui centri salute sparsi in Liguria ha iniziato ad aleggiare lo spettro della chiusura, o quantomeno di pesanti tagli.

I primi a uscire allo scoperto sono stati i medici che operano ad Albenga, Alassio e Laigueglia, che hanno annunciato battaglia; quindi, ieri, è stata la volta dei dipendenti del centro Finale Salute, allo stesso modo convinti dell’importanza di tali strutture sul territorio. E ora arriva l’appoggio del Pd: “La sanità ligure è allo sfascio – denunciano – mesi e mesi per ottenere una prestazione, con l’alternativa del fuori regione oppure della struttura privata. L’ospedale di Albenga è oramai privatizzato, comandano i lombardi di Monza. Il Santa Corona si sta riducendo allo sfacelo: manca personale medico e paramedico, non vengono nominati i Primari mancanti e per una visita o peggio un intervento vengono proposti tempi biblici che costringono alla rinuncia a alla ricerca di alternative”.

“Eppure – fanno notare dal Pd – il Governo ha aumentato nel 2017 le risorse destinate alla Sanità ligure, ma al centrodestra e alla Lega non interessa poiché la loro politica è dequalificare le nostre strutture per giustificare la loro politica di privatizzazione. E’ ora di dire basta”.