Quiliano. Per chiudere un girone di andata nel quale avevano raccolto pochissimo, rispettivamente 7 e 9 punti, Pallare e Campese si sono affrontare con l’obiettivo di centrare la terza vittoria stagionale battendo una diretta concorrente. Al Picasso, campo di casa dei biancoblù nell’attesa che torni disponibile il Ravera: è stata battaglia. Una gara ad alta tensione, complici alcuni episodi discussi.

I pochi spettatori accorsi nell’impianto di Quiliano non hanno avuto modo di annoiarsi: quattro reti per tempo, quattro espulsioni ed un finale ad alta tensione. Alla fine ne è uscito un pareggio che scontenta entrambe le squadre, le quali non riescono a migliorare la propria posizione di classifica.

Entrambe le compagini devono fare i conti con numerose defezioni, in particolare i locali. Per mister Simone Adami la panchina è cortissima; in campo schiera un 4-4-2 con Marenco tra i pali; Dotta, Di Noto, Torrengo e Bonifacino da destra a sinistra sulla retroguardia; Pizzolato e Rovere esterni di centrocampo, dove Ferraro e Piccardi agiscono nel mezzo; Recagno e Realini davanti.

Edo Esposito risponde con un 4-4-2 con Chiriaco in porta; Pirlo, Amaro, Caviglia, Lorenzo Macciò in difesa; Codreanu e Davide Marchelli sulle fasce, Enrico Macciò e De Vecchi a centrocampo; Ferrara e Vacca in attacco.

Si gioca in una giornata soleggiata. L’avvio è fulmineo: al 2° palla a Vacca, botta da fuori area che centra il palo alla destra di Marenco. Cambio di fronte: cross dalla destra di Pizzolato, Rovere prolunga per Piccardi che sulla sinistra ha spazio ma conclude a lato.

Al 3° fallo su Rovere, punizione: Recagno cerca il sinistro di precisione, alto. Al 6° Lorenzo Macciò sulla sinistra tocca a Ferrara, cross sul secondo palo dove Bonifacino di testa riesce ad anticipare Codreanu.

All’8° in piena area Recagno va al tiro, Chiriaco respinge; poco dopo su un cross dalla destra di Pizzolato il portiere campese allontana in tuffo con i pugni.

Poi, ancora una buona occasione per parte. Al 13° Pizzolato va via sulla destra, entra in area e fa partire un diagonale che sfiora il palo. Al 15° cross dalla destra di Codreanu, Vacca non ci arriva ma sul secondo palo ben appostato c’è Ferrara che però spara alto.

Al 19° spallata di Torrengo a Vacca: punizione, Ferrara la calcia sulla barriera. Al 20° il Pallare passa in vantaggio: lungo lancio di Dotta per Realini che riceve palla al limite, entra in area e fredda Chiriaco.

La Campese reagisce. Al 23° Ferrara riceve ai trenta metri, controlla, si gira e scocca una conclusione che, leggermente deviata, scheggia il palo. Sul corner Marenco fa suo il pallone in presa alta.

Al 26° punizione calciata da Ferrara: il suo sinistro è facile preda di Marenco. Al 27° Ferrara si accentra e prova dalla distanza: alto.

Al 29° opportunità per i biancoblù. Realini viene atterrato al limite. La punizione di Recagno è indirizzata sotto la traversa, Chiriaco alza in angolo. Dalla bandierina Recagno mette in mezzo, Pizzolato da pochi passi devia verso la porta e Chiriaco respinge, poi ci prova Rovere ma il suo tiro è ribattuto, infine Dasso fischia un fallo in attacco.

Al 32° Codreanu serve Vacca in area, Di Noto lo chiude in corner. Sugli sviluppi, sul tiro di Ferrara, Ferraro respinge con la schiena. Al 34° ci prova ancora Ferrara e trova nuovamente l’opposizione del numero 4 locale, palla sui piedi di Davide Marchelli che calcia alto da ottima posizione.

Al 36° Caviglia lancia sulla sinistra Davide Marchelli che scarica su Vacca, cross al centro dove Ferrara controlla e poi cade a terra dopo un contatto con Rovere. È calcio di rigore, Ferrara spiazza il portiere e fa 1 a 1.

Trascorre meno di un minuto e c’è un lancio lungo per Davide Marchelli: Marenco in uscita viene saltato, la palla finisce sui piedi di Dotta che liscia il rinvio, così il numero 8 verdeblù se ne impossessa nuovamente e la deposita nella porta sguarnita.

Il Pallare ha il merito di non abbattersi per il micidiale uno-duo subito e reagisce con determinazione. Al 40° Dotta mette in mezzo dalla destra, in area Amaro devia di testa verso la propria porta: la palla è diretta all’angolino basso alla destra di Chiriaco che ci arriva e para.

Al 41° Rovere resiste ad un fallo di De Vecchi a centrocampo e scappa sulla sinistra palla al piede: a tu per tu con Chiriaco conclude, il portiere respinge, ma l’attaccante valbormidese ribadisce in rete.

Angolo dalla sinistra per gli ospiti al 43°: botta al volo di De Vecchi, altissima. Rovere cade in area e viene ammonito per simulazione. Al 46° ci prova ancora De Vecchi: il suo tiro è indirizzato alla destra di Marenco che devia in angolo. Dalla bandierina calcia Enrico Macciò, in area deviazione rasoterra di Amaro e Marenco ci arriva con qualche brivido. Duplice fischio: a metà gara risultato di 2 a 2.

Nel secondo tempo il primo tentativo è dei verdeblù: angolo dalla sinistra di Codreanu, palla messa fuori, rasoiata di De Vecchi e Di Noto in area respinge.

Poi, il Pallare comincia a spingere con decisione. Al 6° Pizzolato tiene in campo un rinvio sbilenco di Marenco, triangola con Recagno e viene fermato in extremis prima del tiro. Al 7° Rovere va via sulla sinistra, tocca per Realini che cerca la deviazione vincente di tacco: respinta in angolo. Dalla bandierina va Recagno: palla sul secondo palo, Realini è solo ma non riesce a coordinarsi e manca l’impatto.

Al 9° punizione dalla sinistra di Recagno: direttamente tra le braccia del portiere. Al 10° nuova azione prolungata dei valbormidesi, Rovere non riesce ad andare al tiro, la sfera giunge a Piccardi, conclusione rasoterra e Chiriaco para.

Nel momento migliore del Pallare, torna avanti la Campese. Vacca guadagna una punizione sul vertice sinistro dell’area; la calcia De Vecchi, Piccardi si immola e devia in angolo. De Vecchi lo calcia nel mezzo, Vacca fa da sponda per Pirlo che con una ciabattata inganna tutti e infila il pallone alla sinistra di Marenco.

Le due squadre si innervosiscono e l’arbitro inizia ad estrarre cartellini nel tentativo di non farsi sfuggire il controllo della situazione. Al 24° punizione calciata da Recagno, Vacca in barriera tocca di mano e viene ammonito. Il calcio da fermo si sposta poco più avanti e il tentativo del numero 7, deviato dalla barriera, sfiora l’incrocio.

Nell’attesa del corner, scorrettezze in area tra i due numeri 4: cartellino giallo per entrambi, per Enrico Macciò è il secondo e la Campese resta in dieci. Nel Pallare entra in campo Adami.

Al 31° punizione per gli ospiti: De Vecchi calcia alle stelle. Al 32° Amaro viene ammonito per un fallo su Rovere; anche per lui è il secondo giallo e la Campese resta in nove. Chiriaco para in due tempi la punizione di Recagno.

Al 35°, su un episodio costato l’ammonizione a Dotta, Vacca allontana il pallone per perdere tempo e si accende un parapiglia. La punizione, calciata da De Vecchi, è deviata in angolo da Marenco con la punta delle dita.

Il Pallare, seppur in undici contro nove, in questo frangente subisce. Infatti, dopo un tiro di Realini che termina a lato di poco, al 39° è ancora la squadra di mister Esposito ad attaccare: Vacca controlla sulla sinistra e subisce fallo da Dotta. La punizione battuta da De Vecchi è deviata in angolo dalla barriera. Poco dopo un tiro-cross dello stesse numero 10 scorre pericolosamente in area ed esce di poco.

La superiorità numerica, però, alla lunga paga e al 42° arriva il 3 a 3. Cross di Di Noto dalla sinistra, in area svetta di testa Piccardi che insacca. Protestano i verdeblù, chiedendo invano un fuorigioco.

Trascorre un minuto e i Draghi vanno per la terza volta in vantaggio. Prolungata percussione ospite, Buffo va al tiro ma viene respinto, la palla arriva sulla sinistra a Codreanu che la mette in rete. Durante l’azione era rimasto a terra Ferraro: l’episodio scatena la rabbia dei biancoblù che chiedevano di mettere fuori il pallone. Fair play mancato o legittimo cinismo: se ne discute a lungo, sia sul campo con qualche spintone di troppo che sulle tribune tra le due fazioni.

Quando il gioco riprende, gli animi non si placano. Nel giro di pochi secondi vengono espulsi per proteste Dotta e Chiriaco. Pallare in dieci, Campese in otto. A difendere la porta ospite entra il numero 12 Odone.

Nel quinto minuto di recupero Pirlo commette fallo da rigore su Adami. Dal dischetto Recagno non sbaglia e fissa il risultato sul 4 a 4.

C’è ancora tempo per una buona opportunità per Bonifacino che, solissimo, dal limite calcia a lato. Il Pallare batte due corner dalla destra, ma non arriva alla conclusione. Il secondo tempo termina dopo 53′ e 52″ di gioco.

Per il Pallare è il secondo pareggio stagionale, per la Campese è il quarto. Entrambe avranno l’intero girone di ritorno per risollevarsi ma, per quanto visto a Quiliano, da ambo le parti c’è molto da lavorare per poter sperare di raggiungere la salvezza.

Il tabellino:

Pallare – Campese 4-4 (p.t. 2-2)

Pallare: Marenco, Dotta, Bonifacino, Ferraro (cap.), Di Noto, Torrengo (s.t. 29° Adami), Recagno, Piccardi, Realini, Pizzolato, Rovere. A disposizione: Richero, Palmiere, Mazzucco, Pesce. All. Simone Adami.

Campese: Chiriaco, Pirlo, L. Macciò, E. Macciò, Caviglia (cap.), Amaro, Codreanu, Da. Marchelli (s.t. 43° Bertrand), Vacca, De Vecchi, Ferrara (s.t. 17° Buffo, s.t. 48° Odone). A disposizione: N. Merlo, Di. Marchelli, M. Merlo. All. Alberto Esposito.

Arbitro: Riccardo Dasso (Genova). Assistenti: Marco Nardella e Daniele Strazzulla (Genova).

Reti: p.t. 20° Realini (P), 37° Ferrara (C), 38° Da. Marchelli (C), 41° Rovere (P); s.t. 14° Pirlo (C), 42° Piccardi (P), 43° Codreanu (C), 50° Recagno (P).

Espulsioni: s.t. 26° E. Macciò (C), 32° Amaro (C), 46° Dotta (P), 47° Chiriaco (C).

Ammonizioni: p.t. 33° Amaro (C), 41° De Vecchi (C), 45° Rovere (P); s.t. 2° Amaro (C), 21° Caviglia (C), 23° E. Macciò (C), 24° Vacca (C), 26° Ferraro (P), 35° Dotta (P).

Calci d’angolo: Campese 9, Pallare 3.

Fuorigioco: Campese 6, Pallare 3.

Recupero: 1′; 9′.