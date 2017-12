Pallanuoto: Nicolò Da Rold e Simone Bertino in raduno con la Nazionale Under 15

Savona. Collegiale a Monteruscello, in Campania, da martedì 2 a domenica 7 gennaio, per la Nazionale Under 15 del tecnico federale Nando Pesci.

Ventisei gli atleti convocati: Nicolò Da Rold e Simone Bertino (RN Savona), Lorenzo Moscardelli e Jacopo Graglia (Alma Nuoto), Roberto Spinelli, Domenico Mutariello e Salvatore Padovano (Tgroup Arechi), Emanuele Rossi (RN Camogli), Andrea Mladossich e Marco Stocco (Pallanuoto Trieste), Francesco Cassia (CC Ortigia), Jacopo Parrella e Luca Silvestri (CN Posillipo), Emanuel Verde, Lorenzo Pierdominici e Federico Bernoni (Roma Vis Nova), Tommaso Scollo, Francesco Condemi, Giorgio Basile (Seleco Nuoto Catania), Matteo Rivetti e Alessandro Balzarini (AN Brescia), Lorenzo Giribaldi (RN Palermo), Davide Occhione (Telimar), Pietro Bini (Bogliasco Bene), Filippo Pelliccia (Pro Recco) e Luca Orlando (Mediterraneo Taranto).

Nello staff il team manager Bruno Cufino, l’assistente tecnico Arnaldo Castelli, il coordinatore tecnico Massimo Tafuro e il preparatore atletico Umberto Marini.