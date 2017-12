A Noli la maggioranza diserta il consiglio comunale sul bilancio

Noli. Un consiglio comunale convocato dalla maggioranza per approvare il bilancio, al quale però di fronte alla minoranza si presenta soltanto il vicesindaco. E’ quanto accaduto ieri a Noli, come raccontato da uno dei due consiglieri di opposizione, Lucio Fossati.

“Ieri alle 12.30 – spiega – era stato convocato dalla maggioranza un consiglio comunale con un solo punto all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio di previsione. Un punto che era già stato ritirato dal sindaco nell’ultimo consiglio comunale e quindi nemmeno votato”. All’appello, però, sono presenti soltanto Fossati, Repetto (minoranza) ed il vicesindaco Fiorito: manca abbondantemente il numero legale, pertanto il consiglio comunale “salta” a data da destinarsi.

“Curioso – critica Fossati – il fatto che la maggioranza abbia convocato un consiglio comunale ‘ad hoc’ il 30 dicembre per approvare il bilancio e poi in sette (aindaco compreso) disertino… Di fronte a fatti come questo dove, oltre al problema politico, si evidenzia un ‘imbarazzante’ rispetto delle istituzioni da parte di una maggioranza consigliare, riteniamo qualsiasi commento superfluo se non inutile pertanto ci asteniamo”.

“Va da sé – conclude Fossati – che quando una maggioranza non c’è più il sindaco dovrebbe trarre le debite conclusioni e procedere a formalizzare il tutto con normalissime dimissioni”.