Natale al Raindogs: Christmas VIBES Reggae Classic – 15th Years Edition (vinyl only)

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona Piazza Rebagliati

Circolo ARCI

Lunedì 25 dicembre dalle ore 22

La Cosca – CHRISTMAS VIBES REGGAE CLASSIC – 15th Years Edition (vinyl only)

https://www.facebook.com/lacoscasoundsystem/



https://www.facebook.com/mrpuma.brianoingresso 3e con tessera arci

Come da tradizione abbiamo un sacco di dischetti nuovi da farvi ballare!

Insieme a noi un uomo che brandisce il microfono nella dancehall dagli anni 80: il veterano della scena reggae savonese, l’inimitabile Mr. Puma aka Giovanni Briano. Venite a smaltire i pranzi e le cene di Natale con noi!

Punto di riferimento per gli amanti di musica reggae, La Cosca (il più longevo Sound System di Savona) spinge dal lontano 2003 la musica giamaicana in tutte le sue declinazioni. Dagli albori del “levare” alle produzioni digitali contemporanee. Il tutto esclusivamente con piatti e dischi in vinile. Ska, rock steady, roots, ragamuffin, dancehall, new roots, digital, remix, mash up….nessuno escluso!