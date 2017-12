Nasce IVG Young: 50 “under 25” entrano in redazione, e l’alternanza scuola-lavoro si fa online

Era il 27 aprile quando avevamo lanciato l’idea, dando il via alle candidature. E da allora il progetto è proseguito su due binari, quello burocratico e quello della selezione dei candidati.

Oggi, 8 mesi dopo, siamo felici di annunciare che l’8 gennaio andrà online il primo “numero” del giornale interamente prodotto dai giovani savonesi. Un magazine dedicato ai giovani, coloro che più di tutti vivono la rete ma che spesso, nell’informazione online, non ritrovano il loro linguaggio ed i loro argomenti. Quasi sempre studenti, quasi sempre smanettoni, tutti indistintamente “nati digitali”, hanno passioni, sogni e tormentoni che spesso gli adulti non capiscono.

“L’obiettivo del progetto – spiega Matteo Rainisio, amministratore unico della Edinet srl – è però quello di avvicinare i giovani savonesi al mondo del digitale a 360 gradi, non solo giornalismo ma anche professioni digitali come il social media manager, il trafficker, il grafico o il programmatore. Questo perché in provincia di Savona c’è una cronica carenza di queste figure professionali, e perciò abbiamo lavorato con molti istituti per aprire il progetto all’alternanza scuola lavoro, in modo che gli studenti possano conoscere professioni nuove e magari trovare ispirazione in quella che sarà la scelta per il loro futuro”.

La risposta da parte degli istituti superiori savonesi è stata inaspettata: ad oggi hanno aderito l’Itis Ferraris Pancaldo ed il liceo scientifico Orazio Grassi di Savona, l’istituto Ragioneria e Geometri Falcone di Loano, il liceo Arturo Issel di Finale Ligure e il liceo Giordano Bruno di Albenga.

Da gennaio saranno oltre 30 gli studenti che inizieranno un percorso di alternanza scuola lavoro presso la redazione di IVG.it: una modalità di lavoro diversa dalle altre visto che sarà svolta in modalità “smart working”.

Gli studenti-redattori lavoreranno per scrivere articoli e produrre video inchieste, ma non si occuperanno “solo” della parte giornalistica bensì anche di quello che sta dietro un giornale online, come la gestione dei social network, l’ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca o la creazione di infografiche.

L’organizzazione dell’informazione sarà curata da un giornalista di IVG.it, coadiuvato da alcuni studenti di Scienze della Comunicazione dell’università di Genova, grazie all’accordo con il campus di Savona che sarà il primo partner dell’iniziativa.

“Abbiamo ricevuto oltre 150 curricula – prosegue Rainisio – non ci aspettavamo assolutamente una risposta di questo tipo. Molti under 18, ma anche tantissimi under 25: studenti universitari, giovani in cerca di un lavoro e ‘neet’. L’iniziativa ha sopratutto un fine sociale: per questo grazie ad un accordo con la cooperativa ‘Progetto Città’ ci saranno anche news prodotte da ragazzi che per varie ragioni vivono in situazioni difficili e che speriamo possano trovare una strada grazie alle nuove professioni digitali”.

“Oltre a questo – conclude Rainisio – sono in programma una lunga serie di masterclass con esperti di settore, docenti universitari, giornalisti e altri professionisti digitali che verranno a parlare con i ragazzi delle opportunità offerte dalle professioni digitali. Incontri che saranno aperti a tutti, anche a chi non partecipa al progetto ma è curioso di conoscere le particolarità di alcune professioni 4.0”.

Ovviamente nei prossimi mesi proseguiranno gli accordi con altri istituti savonesi, mentre la ricerca di collaboratori sarà sempre aperta perché la redazione di IVG Young non sarà mai al completo.

Chiunque volesse partecipare potrà quindi candidarsi inviando una mail a young@ivg.it