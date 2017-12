Moma Winter Cup: Albisola in campo con le Under 18

Albisola Superiore. Come da tradizione, durante le festività, grandi manovre in casa Albisola con le formazioni giovanili impegnate a girare l’Italia in cerca di tornei dove poter migliorare le proprie abilità tecniche e confrontarsi con alcune tra le migliori formazioni a livello nazionale.

Come già avvenuto nelle scorse stagioni, le due squadre Under 18, sia la maschile che la femminile, sono partite ieri mattina per Modena dove prenderanno parte alla nona edizione del Moma Winter Cup.

Le due formazioni guidate dai tecnici (Giacchino e Pontacolone per i maschi, Parodi e Porchi per le femmine) sono impegnate nei gironi eliminatori che hanno preso il via mercoledi 27 dicembre.

Nel particolare i ragazzi saranno impegnati contro la Zinella Vip Bologna e la Delta Volley Tuscania, un girone di tutto rispetto che potrà permettere alla formazione albisolese di accedere ad un piazzamento.

Le ragazze saranno invece impegnate contro la Gsm Mondial Carpi e Tecnofire Volley Pontemediceo; anche per le fanciulle un girone difficile ma che, se affrontato con la giusta concentrazione, darebbe modo alla squadra di coach Luca Parodi di potersi giocare le carte per un buon passaggio alla fase finale.

“Risultati a parte – dicono i dirigenti albisolesi – è importante che tutti i nostri ragazzi vivano questa esperienza in maniera spontanea e riuscendo a cogliere tutti gli spunti di miglioramento individuale che una manifestazione del genere può lasciare. Sarà importante per loro respirare un po’ di pallavolo di alto livello per poter poi cercare di trasportare questa esperienza anche nella quotidianità del lavoro in palestra”.