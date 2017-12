Minivolley: i giovanissimi dell’Albisola in campo per la prima tappa del Tour Scipione

Albisola Superiore. Domenica 17 dicembre è andata in scena ad Alassio la prima tappa del Tour Scipione, il primo dei raggruppamenti che ha segnato l’inizio dell’attività del minivolley.

L’Albisola Pallavolo era presente con un manipolo di bimbe e bimbi che si sono dati da fare per tutto l’arco della giornata.

“Partiamo con il dire che non parleremo di risultati, di piazzamenti, di vittorie e di sconfitte poiché in questo momento è necessario e fondamentale che i nostri bimbi e le nostre bimbe imparino, giochino e si divertano in modo da far nascere dentro di loro il fuoco della passione che, una volta acceso, sarà difficile spegnere” spiegano i dirigenti albisolesi.

Se non parliamo di risultati però è giusto nominare chi, la domenica mattina, è partito alla volta di Alassio. Allora ecco qui l’elenco dei piccoli giallobù scesi in campo: Sara Pollero, Alessia Garbossa, Arianna Coco, Sara Chiarborello, Carlotta Folco, Ana Maria Veneriano, Serena Saettone, Sara Novella, Margherita Marcato, Alice Rovello, Giulia Di Buono, Elena Ranno, Aurora Scalco, Mafalda Ordanino, Nicole Bruceri, Perla Elisabeth Lipari, Bianca Bertolotto, Marina Mineo, Alessandra Crocco, Alba Gaia Bressanin, Paolo Robaldo, Tommaso Di Pietro, Filippo Magnano, Brando Ferrero.

“Nella foto vediamo tanti sorrisi – proseguono -, segno che il primo obiettivo della giornata è stato raggiunto. La gioia nel volto di queste bimbe e questi bimbi sono il primo segnale che la strada intrapresa è quella giusta. A guidare la nostra ‘corazzata’ per la giornata sono state Carla Sfondrati e Mara Castello, due delle persone che si occupano del minivolley nella società”.

Da questa stagione, oltre che al classico corso di minivolley albisolese, la società ha deciso di istituire un nuovo corso anche a Savona. I due corsi proseguono appaiati per permettere anche alle bimbe e ai bimbi di Savona di avere un punto di riferimento che sia comunque legato all’Albisola Pallavolo.