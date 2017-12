Liguria. L’evoluzione verso est del minimo depressionario responsabile del maltempo determina l’insorgenza di venti più freddi settentrionali che porteranno ad un deciso calo termico, contestualmente ad un miglioramento delle condizioni meteo.

Per quanto riguarda la situazione delle prossime ore, secondo gli esperti del Centro Limet, al mattino nubi medio alte interesseranno gran parte del territorio, le schiarite più ampie si manifesteranno sull’imperiese, mentre residue nevicate interesseranno ancora il comprensorio Aveto- Trebbia e la val di Vara più interna con possibili ulteriori accumuli fino a 10-15cm, quota neve sugli 800 metri e fondovalle. Dal pomeriggio ulteriore miglioramento del tempo con cessazione dei fenomeni nelle zone interne del levante e schiarite in rapida estensione da ovest verso est. Sereno in serata.

Venti saranno orti da nord/nord ovest, cono d’ombra sull’imperiese costiero indotto dalle alpi marittime con ventilazione debole sud occidentale, e i mari molto mosso quasi agitato al largo, mosso sotto costa ma con moto ondoso in scaduta.

Temperature in calo nelle zone interne, locali aumenti lungo le riviere. Sulla costa minime tra 4 e 9 gradi e massime tra 8 e 13 gradi. All’interno minime tra -5 e +1 gradi e massime tra 2 e 5 gradi.