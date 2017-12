Meteo, qualche schiarita per Santo Stefano prima del peggioramento

Savona. Se per il centro levante della Liguria da oggi alle 18:00 scatta l’allerta meteo gialla per piogge intense, nel savonese spazio a nuvole alternate a cielo sereno, con sprazzi di sole durante la giornata.

Le precipitazioni moderate o a carattere di rovescio interesseranno maggiormente le vallate del settore centro-orientale, schirite, invece, nella provincia di Savona, secondo le previsioni di Limet: nel corso della giornata precipitazioni più diffuse dall’imperiese si trasferiranno a levante, insistendo sul settore centrale e poi centro-orientale della regione entro la serata. Quota neve in calo a 1400 m sull’Appennino.

I venti saranno moderati meridionali, rinforzi dal pomeriggio-sera da ostro-scirocco tra Golfo di Genova e Tigullio.I mari tra mosso e molto mosso; moto ondoso previsto in aumento dal pomeriggio.

Per quanto riguarda le temperature lieve calo nell’interno ed in quota nei valori minimi; flessione di un paio di gradi sulle massime. Tra stasera e domani, invece, è previsto un peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica.