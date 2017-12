Liguria.Mentre l’alta pressione rimane defilata in Atlantico nella zona delle isole Azzorre, scorrono delle perturbazioni che porteranno piogge e nevicate su gran parte del “Vecchio Continente”.

Passando alla situazione attuale, sulla nostra regione, nel corso della nottata, il cielo è rimasto in gran parte coperto con piogge moderate diffuse un po’ su tutto il territorio. La zona più colpita dalle precipitazioni è stata quella di Genova con accumulo che in alcuni quartieri superano già i 20mm dalla mezzanotte. Le temperature minime sono leggermente calate rispetto alla giornata di ieri.

Nel corso della mattinata le precipitazioni subiranno un’intensificazione da ponente verso levante per il passaggio del fronte freddo. Mentre sull’imperiese e sul savonese di ponente le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi entro metà giornata, rimanendo comunque in un contesto instabile, sul resto della regione i fenomeni precipitativi subiranno un rallentamento. Nel pomeriggio le precipitazioni più consistenti le ritroveremo sul centro-levante, mentre in serata scemeranno anche sul settore centrale ma senza un deciso miglioramento. Attenzione alle nevicate che scenderanno notevolmente di quota fin verso i 400-500m sui versanti padani del savonese e del genovese di ponente, sopra i 700-800m altrove. Attenzione massima ai tratti appenninici delle autostrade A6,A26 e probabilmente anche della A7 oltre a tutte le strade appenniniche.

Le temperature massime subiranno un calo rispetto ai valori di ieri con punte fino a +12°C sul levante costiero, mentre nelle zone interne non si supereranno i +6°C. La ventilazione moderata dai quadranti meridionali questa mattina, tenderà a rinforzare nel corso della giornata e a ruotare sul savonese prima e sul genovese poi, da nord. Mare molto mosso sottocosta, agitato al largo.

Nella giornata di domani permarrà una certa variabilità ma con assenza di precipitazioni e con schiarite via via più ampie.