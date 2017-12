Liguria. Freddo agli sgoccioli sulla nostra Penisola anche se le regioni meridionali sono ancora interessate da forti venti settentrionali.

L’alta pressione presente sulla nostra regione si attenuerà progressivamente a partire dalla giornata di Natale. Ciò favorirà la penetrazione sul Mediterraneo di correnti umide atlantiche che interesseranno la Liguria nella giornata di Santo Stefano, con piogge sparse e qualche rovescio.

Nei prossimi due giorni, dunque, assisteremo ad un temporaneo ritorno dell’alta pressione sull’Italia, che darà una spallata al flusso freddo che ci ha interessato in questi giorni, deviandolo verso la Penisola Balcanica.

L’alta pressione avrà però vita corta; da ovest le perturbazioni atlantiche che vediamo sulla sinistra dell’immagine si avvicineranno al continente; questa azione in un primo tempo farà ruotare le correnti dai quadranti meridionali e domenica avremo i primi annuvolamenti sulla Liguria, senza piogge (la classica maccaja).

Per la giornata di oggi, su tutta la regione avremo generali condizioni di tempo soleggiato fatta eccezione per qualche velatura in transito da nord a sud. Tendenza ad aumento della nuvolosità tra il savonese di levante e il genovese tra pomeriggio e sera, senza conseguenze.

Venti deboli settentrionali al mattino, in rotazione a sud (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore aumento: sulla costa minime tra 6 e 9 gradi e massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra -4 e +2 gradi e massime tra 7 e 13 gradi.

Nella giornata di Natale, queste correnti si intensificheranno e trasporteranno un elevato carico di aria umida verso l’arco ligure; ciò determinerà un Natale uggioso, con cielo coperto, rischio di piovaschi (o pioviggini) e ventilazione sostenuta da meridione.

Le temperature sono destinate ad aumentare, in un primo tempo nei valori massimi, poi soprattutto le minime (quando subentrerà la nuvolosità).

Una prima perturbazione con piogge sparse e rovesci si farà sentire nella giornata di Santo Stefano, mentre un più intenso sistema frontale è atteso tra mercoledì 27 e giovedì 28, quando molte zone della nostra penisola, Liguria compresa, saranno interessate da rovesci, sempre in un contesto mite e umido.