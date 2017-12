Merenda “pane e olio” per i bimbi di Andora: un pomeriggio anni ’60 per giocare a campana e imparare tutto sul pesto

Andora. Sarà Riccardo Gagliolo, giocatore di Calcio del Parma e prima del Carpi, a scoprire (sabato 30 dicembre alle 11) la sagoma che lo rappresenta nello speciale presepe sulla spiaggia che tanto successo sta riscuotendo ad Andora. Una caricatura spiritosa, della stella del calcio nazionale, originario di Andora, che va ad aggiungersi alle tante già presenti “on the beach” e che formano la natività più originale della Liguria.

Sarà il debutto di una giornata speciale dedicata ai sapori di un tempo. Alle 15, infatti, in piazza Chiara Luce Badano, sarà offerta a tutti i bambini una “Merenda a base di pane e olio”. Sarà un vero e proprio pomeriggio “anni ‘60” co-organizzato dal Comune di Andora, con l’Associazione Città dell’Olio, Creuza de Ma, Turtle Beach e il frantoio dei Fratelli Morro, per far rivivere i sapori delle merende di 50 anni fa, ma anche per far scoprire i giochi di un tempo, come la speciale campana allestita sulla piazza le cui le caselle riportano gli ingredienti della ricetta del pesto.

Il tutto a pochi metri dalla spiaggia dove quest’anno è stato realizzato un presepe davvero speciale, formato da tante sagome colorate che, oltre alla tradizionale Sacra Famiglia, propongono tutti i personaggi che d’estate popolano le spiagge di Andora, dai turisti ai bagnini, alle eccellenze della gastronomia e dell’agricoltura di Andora, come gli ingredienti del pesto portati in omaggio dai Re Magi, la Cipolla Belendina.

Un presepe da record che ha anche una versione small, allestita proprio sotto il grande albero di Natale che sorge fra via Roma e via Clavesana, che rimarrà allestito fino al 7 gennaio.