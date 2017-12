Riviera. L’ultimo weekend del 2017 sarà come sempre ricco di appuntamenti per trascorrere momenti di svago in tutta la nostra provincia. Ovviamente a farla da padroni nel calendario di eventi per il 31 dicembre saranno i veglioni in piazza (leggi qui tutti gli appuntamenti da non perdere), ma ci sarà spazio anche per concerti, mercatini e mostre.

A Loano sabato 30 dicembre, il Mercatino Villaggio di Natale, nei Giardini San Josemaria Escrivà tornerà ad ospitare nell’area spettacoli il Circo Incerto con il laboratorio Circo di Natale, promosso dall’Associazione Centro Culturale Polivalente di Loano, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

Dalle ore 16, Simone Peretti e i suoi aiutanti folletti di Natale condurranno i bambini alla scoperta del magico mondo del circo: potranno cimentarsi in esercizi di giocoleria (palline, piatti, cerchi, diablo, fazzoletti, bolas) ed equilibrismo (sfera, rullo, filo teso). Inoltre, potranno misurare il proprio coraggio con esercizi sul trapezio aereo. Il pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie vedrà la presenza dell’elfo trucca-bimbi e di Babbo Natale che nella sua accogliente casetta attenderà i bambini per fare con loro una foto-ricordo. A fare da scenografia all’iniziativa saranno gli addobbi artistici che caratterizzano il mercatino Villaggio Magie di Natale e le casette di legno ricche di tante idee regalo. Incorniciato da una scenografia da fiaba il mercatino offrirà anche tante golosità delle feste: vin brulè, farinata, pizza, cioccolata, frittelle di mele, crepes, caldarroste. Il mercatino Villaggio Magie di Natale si potrà visitare dalle ore 15.00 alle 19.30.

Nella stessa giornata, in Piazza Massena, la Missione Cattolica “Regina Pacis” allestirà uno stand per la promozione dei progetti della missione con la distribuzione di sacchetti di riso, di spezie e tè tipici orientali e l’esposizione di prodotti artigianali, realizzati dai ragazzi dei centri, dalle famiglie e dalle cooperative della parrocchia. Le offerte libere che saranno raccolte saranno devolute alla Onlus Caritas Children di Parma per il sostegno alla Missione Chae Hom Lampang in Thailandia. L’iniziativa proseguirà anche il 31 dicembre.

Sempre sabato 30, in Piazza Vittorio Veneto, alle 18.00 si svolgerà la tradizionale distribuzione del vin brulé e della cioccolata calda a cura del Gruppo Alpini di Loano. I fondi raccolti saranno devoluti all’Ospedale Gaslini di Genova. Proseguirà anche la rassegna Libri sotto l’albero organizzata dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano in collaborazione con la libreria Mondadori Book Store Loano. Ospite dell’incontro sarà l’autore Marco Braico che presenterà “Teorema del primo bacio” (Piemme, 2017), un romanzo sulla scuola, gli insegnanti e i ragazzi, i primi amori e le prime prove dolorose della vita. A condurre l’incontro sarà la curatrice della rassegna Graziella Frasca Gallo. L’accompagnamento musicale e canoro sarà affidato al Maestro Roberto Sinito.

Infine la rassegna “Musiche celesti”, promossa dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano sarà ospitata nella Chiesa di Sant’Agostino. Corale Cantico è il titolo del concerto di Natale, in programma alle ore 21.00, che vedrà la partecipazione di Simona Briozzo (voce), Marco Cravero (chitarra elettrica/acustica), Federico Fugassa (contrabbasso), Alessandro Graziano (violino).La serata, dedicata alla musica sacra natalizia, si aprirà con i brani Silent Night di F.Gruber e Ave Maria di Gounod e proseguirà con l’interpretazione del canto tradizionale natalizio francese Les Anges Dans Nos Campagne e Adeste Fideles di J.F. Wade. Seguirà il canto popolare tedesco O Tannenbaum (arr. Di E.Anschutz) e i brani Sanctus di M. Colonna e A. Ruggiero e White Christmas di I. Berlin. Poi sarà la volta del canto tradizionale gallese Deck The Halls e del canto tradizionale natalizio francese Noel, Noel. Arricchiranno il programma due Spirituals: Amazing Grace di J. Newton e Sometimes I Feel Like a Motherless Child. L’ultima parte del concerto vedrà l’interpretazione dei brani Noel, Noel/ E’ Nato Il Redentor di A. Adam (arr. Di A. Ruggiero) e Corale Cantico di D. Fossati, A. Ruggiero e M. Colonna. Il concerto si chiuderà con il brano Occhi di Bambino di C. Cantini e A. Ruggiero.

Sabato 30 dicembre, alle ore 17, nell’Oratorio Nostra Signora di Castello di Savona appuntamento con “Piper’s Night – Racconti di Cornamuse”. Racconti di cornamuse è un itinerario musicale attraverso la musica irlandese, francese e del nord Italia con Fabio Rinaudo (cornamuse) e Claudio De Angeli (chitarra).

A Finalborgo, nel Teatro delle Udienze va in scena uno spettacolo itinerante: “Fantasmi al Museo”, con Giovanni Borrello, Giuseppina Facco, Roberta Firpo e Susanna Narice; regia e la drammaturgia di Maria Grazia Pavanello, costumi di Sara Pelazza. Lo spettacolo, promosso dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune di Finale Ligure, è rivolto ad un pubblico adulto e narra la storia che si nasconde tra le mura del palazzo… “Cosa avranno visto quelle pareti? Scene, parole, personaggi….Quante storie sono racchiuse nei suoi corridoi, nelle sale, nelle stanze?”. Quattro personaggi, sospesi tra realtà e finzione, che in vita hanno frequentato quel luogo, si ritrovano ora a viverci in forma di fantasmi, spiriti di tempi diversi, ma legati dal medesimo spazio. Ed è attraverso le loro storie che si scopre la storia: la memoria di un luogo vive nei personaggi che lo hanno abitato e che non smettono di abitarlo ripetendo sempre gli stessi gesti, le stesse abitudini. Un viaggio nel tempo a cavallo tra divertimento e noir, con buffe ed inquietanti apparizioni che non possono non far pensare alla “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek o ai “Fantasmi a Roma” di Pietrangeli. Ma al Teatro delle Udienze… i Fantasmi sono al Museo!!!

Sempre 30 dicembre, a Celle Ligure, nella Chiesa N. S. Assunta, Loc. Piani, alle ore 21.30, appuntamento con un grande concerto Gospel “The soul and spirit of New Orleans” con Alfred Penns – vocals; Floyd Turner – vocals; Perlie Tyler – vocals; Angela Dunn – keyboard. Concerto gratuito in collaborazione con Raindogs.

Nel centro Storico, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, si terrà invece Fuori dal Natale, il mercatino straordinario di artigianato e prodotti enogastronomici lungo le vie del centro storico, animazione ed iniziative per bambini, a cura del Consorzio Promotur.

Per quanto riguarda l’anno nuovo, da non perdere, il 1° gennaio, ad Andora l’appuntamento con “A semmu a bagnu”, il Cimento invernale in una versione che lascia spazio anche alla goliardia. Il tratto di spiaggia fra i bagni Tortuga e il Porto turistico, accoglierà i temerari del bagno fuori stagione e diverrà anche un grande parco di gonfiabili per bambini ad ingresso libero. Non mancherà la musica grazie alla coinvolge e frizzante animazione di Gianni Rossi. L’evento è curato dal Comune di Andora in co-organizzazione con la Pro Loco di Andora.

Ecco il programma completo della giornata. Alle ore 11, sarà aperto il Parco gonfiabili, gratuito e a disposizione per tutta la giornata e ad ingresso libero. Alle 11.30 si svolgerà il Cimento invernale. Presentato da Gianni Rossi, premierà i partecipanti e i gruppi più goliardici ed originali. Riconoscimenti a al “Tuffo più goliardico”, al Partecipante più giovane e al partecipante “Highlander”. Gadget per tutti i nuotatori temerari e pasta party dopo il tuffo. Le iscrizioni si ricevono dalle ore 10.30 direttamente in spiaggia. A tutti i partecipanti sarà consegnata la sacca gadget di Andora. Alle 15.30 ci sarà una merenda per i bambini con distribuzione di cioccolata calda e panettone. Alle 17.30, la festa si sposta in via Roma con il concerto dei Dejavù, anticipato dalla castagnata e vin brulè del Gruppo alpini Val Merula.

A Loano il nuovo anno sarà salutato con gli spettacolari fuochi d’artificio in programma alle 18.00 sul molo Kursaal. Creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia che creerà un’atmosfera avvolgente. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico. Dopo lo spettacolo pirotecnico nell’area parcheggio di Marina di Loano si terrà un concerto gratuito.

Lunedì 1 gennaio, alle ore 11, presso l’Auditorium Santa Caterina in Finalborgo si terrà il “Concerto di Capodanno” con il Taurus Brass Ensemble, gli “Archi all’Opera” (ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova), il baritono Bruno Pestarino e il soprano Antonella Fontana. Direzione artistica del maestro Maurizio Fiaschi. Evento a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ateneum”.

Ad Albenga il primo dell’anno 2018, invece, alle ore 15, intrattenimento musicale con la performance dell’orchestra Laura Fiori, e per i più freddolosi ci sarà del Vin brulè.

Ad Alassio, sempre il primo dell’anno 2018, si terrà “Buon 2018!”, concerto itinerante del complesso bandistico “Città di Alassio” con partenza da piazza San Francesco alle 15.30. Alle 18.30, il grande Spettacolo Piromusicale di Capodanno dal pontile Bestoso alle 18.45 (in caso di maltempo, rinviato al 5 gennaio).

Fino al 7 gennaio 2018, inoltre, a Loano è operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Marina di Loano: oltre 400 metri quadri di ghiaccio vero sui quali si potrà pattinare tutto il giorno per soli 7 euro comprensivi anche del noleggio dei pattini. I più giovani ed i meno esperti potranno cimentarsi nello “skating” su ghiaccio grazie ai “pinguini” che li aiuteranno a mantenersi in equilibrio. Gli orari di apertura saranno i seguenti: al pomeriggio dalle 15 alle 19.30; la sera dalle 20.30 alle 23. Il sabato e festivi la pista sarà aperta anche la mattina dalle 10 alle 13. La pista sarà in funzione tutti i pomeriggi e tutte le sere.

Sabato 30 dicembre a “La Suerte” di Laigueglia si tiene “Aspettanto San Silvestro”. Ad animare la serata saranno i dj Andrea Poggio e Logan. E’ disponibile un servizio navetta gratuito (con passaggio ogni 20 minuti) con fermate al Caffè Roma e a Ubrecche di Alassio e a Turtle Beach e alla stazione bus del porto di Andora. L’ingresso normale ha un costo di 15 euro comprensivi di un drink. Chi ha prenotato per il cenone di Capodanno pagherà solo 10 euro comprensivi di un drink (presentando e verificando la prenotazione avvenuta). Ingresso omaggio alle prime 50 ragazze. Per ingresso con tavolo contattare lo staff. Per contatti La Suerte (+39 0182699136), Giulia (+39 3475030945) e Giannotta (+39 3486287218) o via mail a info@lasuerte.it.

