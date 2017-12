Savona. Un arbitro savonese è nell’Almanacco illustrato del calcio italiano 2018, edito da Panini: è Luca Gaggero, dirigente nazionale dell’Aia, che appartiene alla sezione di Savona e che porta così la città e gli arbitri locali ai massimi livelli del calcio nazionale. E delle sue statistiche.

“Per tutti gli appassionati del pallone ben 800 pagine ricche di dati, foto, risultati, statistiche e informazioni calcistiche: una vera enciclopedia” spiega Panini presentando il prodotto. Al suo interno non solo i calciatori – e qualche savonese, tra passato e presente, c’è già stato – e le squadre, ma anche gli organismi federali e i direttori di gara. Luca Gaggero, di Bergeggi, compare lì, tra le prime righe dedicate alla dirigenza arbitrale: è vice responsabile del Settore tecnico, l’organismo dell’Aia che si occupa di formazione, di regolamento, di novità. Lì Gaggero svolge il suo prezioso servizio già da alcuni anni e lì ha ottenuto riconoscimenti crescenti, fino all’incarico nuovo, di cui già avevamo parlato in estate, ma che torna alla ribalta per la visibilità statistica sull’Almanacco.

Gaggero ha anche rappresentato l’Aia – quindi l’Italia – in sede Uefa, partecipando a diverse attività internazionali della dirigenza calcistica. Per la sezione di Savona un indubbio onore e una visibilità che premia il lavoro di anni: l’ultimo savonese a calcare i campi della massima serie è stato Rodolfo Mirri, ma è passato oltre un decennio. Ora i giovani stanno crescendo e la presenza di Gaggero a livello nazionale, con un ruolo dirigenziale di tutto rilievo e di enorme prestigio, non può che essere una grande risorsa anche per lo sviluppo di nuove forze, capaci di rappresentare il movimento calcistico savonese fino alla Serie A.