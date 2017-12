Loano. Sarà un Natale “fuori casa” quello che dovrà trascorrere la famiglia residente all’ultimo piano del palazzo andato a fuoco ieri sera in piazza Palestro a Loano. Le fiamme hanno devastato la parte più alta dello stabile e parte del tetto, ma non sono pochi i danni riportati anche dagli altri alloggi soprattutto a causa della grande quantità d’acqua che i vigili del fuoco hanno dovuto necessariamente utilizzare per aver ragione del rogo.

Anche l’hamburgeria presente a piano terra ha pagato un pesante dazio all’incendio. I danni più ingenti sono stati riportati dal dehor coperto: la tettoia è stata colpita sia dalle tegole che la furia delle fiamme ha fatto cadere dal tetto, sia da una grande quantità d’acqua. Oggi il locale resterà sicuramente chiuso per via delle necessarie operazioni di pulizia.

Per spegnere le fiamme ieri sera è stato necessario l’intervento di circa 30 vigili del fuoco, con 4 mezzi. E’ stato necessario anche l’intervento dei soccorsi per una donna che, a causa della concitazione del momento, è inciampata in una manichetta ed è caduta a terra, riportando un trauma facciale. A causare il rogo, secondo i primi accertamenti, il ritorno di fiamma di un camino.