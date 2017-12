Lite all’Autogrill di Savona, carabiniere colpito con un pugno: arrestato 39enne

Savona. Questa notte a Savona i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali B.S., 39enne ucraino senza fissa dimora in Italia.

I militari erano intervenuti presso l’Autogrill di Savona per sedare una lite per futili motivi tra cittadini stranieri ubriachi: uno dei due, alla vista dei carabinieri, invece di calmarsi si è scagliato contro di loro colpendone uno con un pugno. Con non poca difficoltà i militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Il militare infortunato dopo le cure da parte dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona è stato dimesso con una prognosi di sette giorni per contusioni varie.