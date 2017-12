Liguria, i “cittadini disperati” tentano sempre di più la sorte: in aumento le vendite dei ticket della Lotteria Italia

Liguria. Sarà forse l’adrenalina che circola a fiumi al momento dell’estrazione dei numeri; sarà forse il desiderio di lasciarsi andare ad un “sogno ad occhi aperti” lungo mesi; o forse, più semplicemente, è solo la conseguenza diretta di una crisi che per tanti deve ancora finire. Sta di fatto che in Liguria le vendite dei biglietti della Lotteria Italia sono in costante aumento.

Per la prossima estrazione occorrerà attendere ancora circa una settimana (si terrà come di consueto il 6 gennaio) ma intanto tramite Agipronews sono disponibili i numeri relativi alle vendite dei ticket dello scorso anno. Nel 2016 nella nostra regione sono stati venduti 250.740 biglietti, un dato in lieve aumento (+0,8 per cento) rispetto all’edizione precedente.

Lo scorso anno, fa sapere Agipronews, Genova ha confermato di essere la provincia dove sono stati staccati più tagliandi (122.140), con un calo del 2,4 per cento; boom di vendite invece nella provincia di Imperia, con un 10 per cento e oltre 33 mila biglietti. Le vendite sono state stabili a Savona (49.090 tagliandi, -0,2 per cento) e a La Spezia (+5 per cento e 46.320 unità).

Sul fronte delle vincite, lo scorso anno sono stati tre i premi da 50 mila euro realizzati in regione, sei quelli di terza categoria da 25mila euro ciascuno.