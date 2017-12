Le news più lette su IVG da ottobre a dicembre 2017: dalla gambizzazione “simulata” all’allerta meteo

Provincia. Si conclude il viaggio tra le notizie più lette dell’anno che sta per chiudersi sulle pagine di IVG.it. Dopo le prime tre “puntate” con le news più apprezzate e condivise dai lettori nei mesi compresi tra gennaio e settembre, ecco l’ultima tappa con i fatti che hanno prodotto il maggior clamore a ottobre, novembre e dicembre 2017.

Ottobre si apre con uno spiacevole episodio in piazza del Popolo: il 6 ottobre IVG racconta la storia di due dodicenni insultate e molestate da una donna italiana, che in seguito ha anche spintonato e graffiato una 17enne intervenuta per difendere le due ragazzine.

Il resto del mese è segnato dalle tragedie: quelle che colpiscono in particolare modo i savonesi sono tre. La prima è, il 15 ottobre, la morte di Natascia Bartolini in un incidente a Dego: la donna era in sella ad una Honda Hornet quando ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro un guard rail. Una tragedia che ha segnato non poco i residenti di via Colla a Cairo Montenotte.

Pochi giorni dopo, il 22 ottobre, a perdere la vita è il 59enne Roberto Viale: l’uomo era nel bosco con la moglie a cercare castagne quando è stato raggiunto da un colpo esploso da un cacciatore. Cinque giorni dopo, 27 ottobre, terza tragedia: una turista tedesca viene travolta e uccisa sull’Aurelia a Loano. Ad investirla un motociclista di 35 anni, che viene indagato per omicidio stradale.

Novembre è il mese del primo vero “allerta meteo”: il 5 novembre decine di migliaia di savonesi seguono gli aggiornamenti in tempo reale su IVG. Alla fine la provincia se la caverà con pochi danni, ma sarà soltanto un “assaggio” di quello che accadrà il mese dopo.

Il 7 novembre Alassio piange la scomparsa di Giovanni Battista Ghidini, detto “Ghido”, commerciante molto conosciuto in città.

Il giorno dopo, 8 novembre, ad interessare i savonesi è un giallo: il ritrovamento di uno scheletro nei boschi di Millesimo. All’inizio le congetture sulla sua identità si sprecano, e non aiutano le condizioni del corpo (gli animali hanno dilaniato sia le spoglie che gli indumenti). Il giorno dopo arriva l’identificazione: sono le ossa di Giuseppe Calandri, scomparso un anno prima da una casa di riposo nelle vicinanze.

Il 13 novembre il pezzo più letto è quello scritto dopo la prima puntata della fiction Rosy Abate, girata anche in provincia di Savona: su IVG ci divertiamo, insieme a decine di migliaia di lettori, a identificare i luoghi in cui la mafiosa più celebre della tv vive le sue peripezie.

Il 14 novembre un altro “giallo”: un giovane viene all’apparenza gambizzato sull’Aurelia a Loano. Due giorni dopo i savonesi scoprono la verità: si trattava di una messinscena per evitare che i carabinieri potessero scoprire un deposito di armi e droga (dove in realtà era avvenuto il ferimento, per via di un colpo partito per errore).

L’ultima notizia eclatante del mese è quella di un’auto contromano sulla A10, che causa in grave incidente con due auto ribaltate e provoca anche un infarto ad un camionista. La notizia è del 22 novembre, ma a fare ancora più letture è, il 25 novembre, l’articolo in cui IVG pubblica un video (inviato da un lettore) in cui si vede l’auto transitare contromano.

Dicembre, a livello di letture, ha un solo protagonista: l’allerta meteo dell’11 dicembre. Quel giorno a seguire IVG sono circa 230.000 savonesi, e tutti gli articoli più letti del mese sono dunque relativi a quei due giorni di “inferno bianco”: su tutti ovviamente la cronaca in tempo reale e le decisioni dei sindaci sulle scuole oppure sui servizi pubblici, ma anche il crollo a Vado Ligure di un pezzo di passeggiata dovuto alla mareggiata o la decisione di qualcuno a Loano di fare comunque il bagno in mare nonostante le condizioni proibitive.

Il viaggio di IVG.it nelle notizie del 2017 attraverso gli articoli più letti si conclude qui. A noi non resta che augurarvi un Buon 2018, con la speranza che la prossima classifica possa contenere meno tragedie e, magari, più notizie liete o divertenti. Auguri a tutti i nostri lettori!