Le news più lette su IVG da luglio a settembre 2017: dagli incendi di Joy e Bahia Blanca al portale abbattuto sulla A10

Provincia. Continua il viaggio tra le notizie più lette dell’anno che sta per chiudersi sulle pagine di IVG.it. Dopo le prime due “puntate” con le news più apprezzate e condivise dai lettori nei mesi compresi tra gennaio e giugno, ecco la terza tappa con i fatti che hanno prodotto il maggior clamore a luglio, agosto e settembre 2017.

La prima notizia “di richiamo” arriva il 16 luglio, quando il mega yacht “A” del miliardario russo Andrei Melnichenko fa tappa nella rada di Varazze. Uno spettacolo per gli occhi, con i suo 143 metri di lunghezza e 100 di altezza: IVG pubblica gli scatti di Paolo Patruno e Jacopo Berruti.

Il giorno dopo invece a finire al centro delle letture è un’altra tragedia: il 17 luglio perde la vita un ragazzo di 17 anni, ritrovato cadavere in mare a Finale Ligure. La diretta video di IVG sugli inutili tentativi di soccorrerlo viene vista da più di 80.000 persone.

Il 23 luglio è una storia di buona sanità ad attrarre l’attenzione dei savonesi: un bambino di un anno, che rischia di soffocare ma è troppo grave per andare al Gaslini, viene salvato dai medici del Santa Corona. Un lieto fine arrivato nonostante il piccolo fosse in condizioni disperate. Lo stesso giorno tutta la provincia si unisce al lutto dei residenti di Spotorno per la scomparsa di un 29enne, Enrico Ravera, ex calciatore della squadra locale.

Il 26 luglio nuova tragedia: in un incidente ad Andora muore un 50enne residente a Stellanello. L’uomo, alla guida del suo autocarro, viene centrato da un’auto: l’impatto lo sbalza fuori dall’abitacolo e si rivela fatale.

Il mese si chiude, il 31 luglio, con l’incendio del Joy di Alassio proprio nel giorno dell’inaugurazione. Si tratta purtroppo di un deja-vu: il locale era già stato distrutto dalle fiamme nel novembre 2006. Il rogo è l’inizio di un calvario che si conclude, il 27 ottobre, con il fallimento della società.

E proprio un altro incendio “apre” il mese successivo: la notte tra l’1 ed il 2 agosto ad andare a fuoco è lo stabilimento balneare Bahia Blanca a Spotorno. Le fiamme attirano decine di curiosi sull’Aurelia, mentre da casa oltre 14.000 persone seguono la diretta video di IVG. Il giorno dopo è tragico, lo stabilimento è distrutto e la stagione sembra finita. Ma i gestori si tirano su le maniche, ed il 6 agosto IVG pubblica le immagini dello stabilimento riaperto.

A Ferragosto a tenere in ansia i savonesi è la scomparsa di un bambino di 5 anni in spiaggia a Savona (verrà ritrovato poco dopo); tre giorni dopo, il 18 agosto, è invece la storia di un ristoratore savonese arrestato per aver tentato un approccio con una 14enne (“sequestrata” per mezz’ora nel locale). Il 56enne Pasquale “Lino” Massari ammetterà in seguito il tentativo di approccio ma negherà di aver impedito alla ragazzina di andarsene. Il 22 agosto un’altra molestia, fortunatamente solo verbale: una 19enne racconta ad IVG di essere scappata in corso Tardy e Benech da due persone che la insultavano e le intimavano di fermarsi.

Il mese si chiude con due tragedie. Il 29 agosto un carabiniere di 31 anni, Gaspare Miceli, muore in mare mentre fa snorkeling, il suo corpo viene ritrovato a Capo Noli. Il giorno dopo, 30 agosto, un’Alfa 156 urta sulla A6 un Tir e si ribalta: nell’urto perde la vita la 32enne Veronica Moretto, mentre fortunatamente si salva la figlia di 10 anni, trasportata in elicottero al Gaslini.

La notizia più letta di fine estate è senza dubbio, il 7 settembre, quella di un camion che abbatte sulla A10 un portale che reggeva le indicazioni di uscita. A interessare i savonesi non è soltanto la conseguente chiusura dell’autostrada, che dà vita a una giornata infernale per gli automobilisti, in qualche caso intrappolati per diverse ore; l’incidente è talmente “scenografico” che la fotogallery con le immagini del portale abbattuto risulta la più vista dell’anno.

Il 9 settembre genera scalpore la prima allerta rossa (fortunatamente non accadrà nulla) mentre le ultime due notizie di rilievo di settembre, sono purtroppo, altrettante tragedie: il ritrovamento il 12 settembre al Santa Corona del corpo senza vita di Giulio Briano, primario di anestesia, e la morte del 45enne Marco Bronzi in un incidente stradale sull’Aurelia a Spotorno, il 22 settembre (l’uomo è andato a schiantarsi frontalmente contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta).

Il viaggio di IVG.it nelle notizie del 2017 attraverso gli articoli più letti per oggi si conclude qui: domani la conclusione con le news di ottobre, novembre e dicembre.